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https://arabic.sputniknews.com/20220703/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-طائرتي-سو-25-و10-مسيرات-أوكرانية-1064566628.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتي "سو-25" و10 مسيرات أوكرانية
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتي "سو-25" و10 مسيرات أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، تعلن إسقاط طائرتي "سو-25" و10 مسيرات أوكرانية. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T09:16+0000
2022-07-03T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على مدن فيركنيكامينكا وزولوتاريفكا وبيلوغوروفكا، ونتيجة لذلك، أطبقت الحصار على مجموعة كاملة تابعة للقوات الأوكرانية في مدينة ليسيتشانسك.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في إفادة صحفية، "بين الساعة الثالثة والثالثة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت موسكو، شن نظام كييف قصفًا متعمدًا بصواريخ باليستية من طراز توشكا-أو حاملة لذخيرة عنقودية وطائرات مسيرة من تطار تي يو-143 ريس على مناطق سكنية في بيلغورود وكورسك لا تضم منشآت عسكرية. هذا الهجوم الصاروخي خُطط له عن قصد ونُفذ ضد السكان المدنيين في مدن روسية".وأضافت وزارة الدفاع الروسية "تم تدمير جميع الصواريخ الباليستية الثلاثة ذات الرؤوس الحربية العنقودية التي أطلقها القوميون الأوكرانيون باتجاه بيلغورود في الجو بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية، ونتيجة لتدمير الصواريخ الأوكرانية سقطت شظايا أحدها على مبنى سكني في المدينة".
https://arabic.sputniknews.com/20220702/الدفاع-الروسية-3-كتائب-أوكرانية-فقدت-نصف-أفرادها-خلال-يوم-قرب-ليسيتشانسك-في-جمهورية-لوغانسك-1064540894.html
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتي "سو-25" و10 مسيرات أوكرانية

09:16 GMT 03.07.2022 (تم التحديث: 09:46 GMT 03.07.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، تعلن إسقاط طائرتي "سو-25" و10 مسيرات أوكرانية.
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على مدن فيركنيكامينكا وزولوتاريفكا وبيلوغوروفكا، ونتيجة لذلك، أطبقت الحصار على مجموعة كاملة تابعة للقوات الأوكرانية في مدينة ليسيتشانسك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في إفادة صحفية، "بين الساعة الثالثة والثالثة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت موسكو، شن نظام كييف قصفًا متعمدًا بصواريخ باليستية من طراز توشكا-أو حاملة لذخيرة عنقودية وطائرات مسيرة من تطار تي يو-143 ريس على مناطق سكنية في بيلغورود وكورسك لا تضم منشآت عسكرية. هذا الهجوم الصاروخي خُطط له عن قصد ونُفذ ضد السكان المدنيين في مدن روسية".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية "تم تدمير جميع الصواريخ الباليستية الثلاثة ذات الرؤوس الحربية العنقودية التي أطلقها القوميون الأوكرانيون باتجاه بيلغورود في الجو بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية، ونتيجة لتدمير الصواريخ الأوكرانية سقطت شظايا أحدها على مبنى سكني في المدينة".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: 3 كتائب أوكرانية تفقد نصف أفرادها خلال يوم قرب ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك
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