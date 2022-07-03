الرئاسة الأوزباكستانية: الوضع في كاراكالباكستان أصبح مستقرا
© Fotolia / Pavel Parmenovمبنى مجلس الشيوخ في ساحة الاستقلال في طشقند
© Fotolia / Pavel Parmenov
أعلنت الرئاسة الأوزباكستانية أن الوضع في منطقة كاراكالباكستان التي تتمتع بحكم ذاتي أصبح مستقرا عقب أيام من الاحتجاجات.
ووفقا لبيان نشره السكرتير الصحفي للرئيس الأوزباكستاني، شيرزود أسدوف، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن الوضع في منطقة كاراكالباكستان الأوزبكية قد استقر بعد خطاب الرئيس شوكت ميرزيوييف، أمس السبت.
President Shavkat #Mirziyoyev is in the city of #Nukus of the Republic of #Karakalpakstan. pic.twitter.com/pDI7c6Qk0A— Sherzod Asadov (@Press_Sec_Uz) July 3, 2022
وكتب أسدوف: "لوحظ أنه بعد خطاب رئيس الدولة أمس، استقر الوضع وعاد إلى طبيعته"، مضيفًا أن رئيس أوزبكستان وصل مرة أخرى إلى نوكوس، عاصمة كاراكالباكستان.
وزار ميرزيوييف أمس السبت نوكوس لإلقاء كلمة أمام البرلمانيين في الجمهورية وممثلي الجيل الأكبر سنا، حيث اقترح الحفاظ على البند الخاص بالحكم الذاتي للجمهورية في الدستور المعدل للبلاد.
The head of state held a videoconference with connection to all regions of Karakalpakstan. Khokims and heads of law enforcement agencies of the districts reported on the measures taken to ensure the safety of citizens, strengthen law and order. pic.twitter.com/g4BZ94WBOl— Sherzod Asadov (@Press_Sec_Uz) July 3, 2022
ووفقا لما كتبه أسدوف عقد ميرزيوييف في وقت سابق اليوم، مؤتمرا بالفيديو مع جميع مقاطعات كاراكالباكستان، تحدث خلاله رؤساء الإدارات ووكالات إنفاذ القانون عن الإجراءات المتخذة لضمان السلامة وتعزيز القانون والنظام في المنطقة.
ويوم الجمعة الماضية، تجمع محتجون في منطقة السوق المركزية في نوكوس، مطالبين بالإفراج عن مدون محلي دعا إلى الاحتجاج على التعديلات الدستورية، معتقدين أن كاراكالباكستان قد تفقد حقها في الانفصال عن أوزبكستان إذا تم تبني التعديلات.
It was noted that after yesterday's address by the head of state, the situation has stabilized and is returning to normal. pic.twitter.com/HYNXR2LqzS— Sherzod Asadov (@Press_Sec_Uz) July 3, 2022
وفي أعقاب الاضطرابات، أعلن ميرزيوييف حالة الطوارئ في الجمهورية من 3 يوليو إلى 2 أغسطس، وفرض حظر تجول.