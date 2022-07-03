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https://arabic.sputniknews.com/20220703/الرئاسة-الأوزباكستانية-الوضع-في-كاراكالباكستان-أصبح-مستقرا-1064574988.html
الرئاسة الأوزباكستانية: الوضع في كاراكالباكستان أصبح مستقرا
الرئاسة الأوزباكستانية: الوضع في كاراكالباكستان أصبح مستقرا
أعلنت الرئاسة الأوزباكستانية أن الوضع في منطقة كاراكالباكستان التي تتمتع بحكم ذاتي أصبح مستقرا عقب أيام من الاحتجاجات. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T12:13+0000
2022-07-03T12:13+0000
طشقند
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ووفقا لبيان نشره السكرتير الصحفي للرئيس الأوزباكستاني، شيرزود أسدوف، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن الوضع في منطقة كاراكالباكستان الأوزبكية قد استقر بعد خطاب الرئيس شوكت ميرزيوييف، أمس السبت.وكتب أسدوف: "لوحظ أنه بعد خطاب رئيس الدولة أمس، استقر الوضع وعاد إلى طبيعته"، مضيفًا أن رئيس أوزبكستان وصل مرة أخرى إلى نوكوس، عاصمة كاراكالباكستان.وزار ميرزيوييف أمس السبت نوكوس لإلقاء كلمة أمام البرلمانيين في الجمهورية وممثلي الجيل الأكبر سنا، حيث اقترح الحفاظ على البند الخاص بالحكم الذاتي للجمهورية في الدستور المعدل للبلاد.ووفقا لما كتبه أسدوف عقد ميرزيوييف في وقت سابق اليوم، مؤتمرا بالفيديو مع جميع مقاطعات كاراكالباكستان، تحدث خلاله رؤساء الإدارات ووكالات إنفاذ القانون عن الإجراءات المتخذة لضمان السلامة وتعزيز القانون والنظام في المنطقة.ويوم الجمعة الماضية، تجمع محتجون في منطقة السوق المركزية في نوكوس، مطالبين بالإفراج عن مدون محلي دعا إلى الاحتجاج على التعديلات الدستورية، معتقدين أن كاراكالباكستان قد تفقد حقها في الانفصال عن أوزبكستان إذا تم تبني التعديلات.وفي أعقاب الاضطرابات، أعلن ميرزيوييف حالة الطوارئ في الجمهورية من 3 يوليو إلى 2 أغسطس، وفرض حظر تجول.
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طشقند

الرئاسة الأوزباكستانية: الوضع في كاراكالباكستان أصبح مستقرا

12:13 GMT 03.07.2022
© Fotolia / Pavel Parmenovمبنى مجلس الشيوخ في ساحة الاستقلال في طشقند
مبنى مجلس الشيوخ في ساحة الاستقلال في طشقند - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Fotolia / Pavel Parmenov
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أعلنت الرئاسة الأوزباكستانية أن الوضع في منطقة كاراكالباكستان التي تتمتع بحكم ذاتي أصبح مستقرا عقب أيام من الاحتجاجات.
ووفقا لبيان نشره السكرتير الصحفي للرئيس الأوزباكستاني، شيرزود أسدوف، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن الوضع في منطقة كاراكالباكستان الأوزبكية قد استقر بعد خطاب الرئيس شوكت ميرزيوييف، أمس السبت.
وكتب أسدوف: "لوحظ أنه بعد خطاب رئيس الدولة أمس، استقر الوضع وعاد إلى طبيعته"، مضيفًا أن رئيس أوزبكستان وصل مرة أخرى إلى نوكوس، عاصمة كاراكالباكستان.
وزار ميرزيوييف أمس السبت نوكوس لإلقاء كلمة أمام البرلمانيين في الجمهورية وممثلي الجيل الأكبر سنا، حيث اقترح الحفاظ على البند الخاص بالحكم الذاتي للجمهورية في الدستور المعدل للبلاد.
ووفقا لما كتبه أسدوف عقد ميرزيوييف في وقت سابق اليوم، مؤتمرا بالفيديو مع جميع مقاطعات كاراكالباكستان، تحدث خلاله رؤساء الإدارات ووكالات إنفاذ القانون عن الإجراءات المتخذة لضمان السلامة وتعزيز القانون والنظام في المنطقة.
ويوم الجمعة الماضية، تجمع محتجون في منطقة السوق المركزية في نوكوس، مطالبين بالإفراج عن مدون محلي دعا إلى الاحتجاج على التعديلات الدستورية، معتقدين أن كاراكالباكستان قد تفقد حقها في الانفصال عن أوزبكستان إذا تم تبني التعديلات.
وفي أعقاب الاضطرابات، أعلن ميرزيوييف حالة الطوارئ في الجمهورية من 3 يوليو إلى 2 أغسطس، وفرض حظر تجول.
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