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الصين تجدد حالة "التأهب الصفراء" للعواصف المطيرة
الصين تجدد حالة "التأهب الصفراء" للعواصف المطيرة
جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، اليوم الأحد، إطلاق مستوى "الإنذار الأصفر" من العواصف المطيرة في بعض أجزاء البلاد. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T09:34+0000
2022-07-03T09:34+0000
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وقال المركز إنه من الساعة الثامنة من صباح الأحد إلى الثامنة من صباح يوم الاثنين بتوقيت الصين، من المتوقع أن تهب عواصف مطيرة في أجزاء من قوانغدونغ وقوانغشي وهونان وهوبي، وقد تضرب أمطار غزيرة تصل إلى 140 ملم أجزاء من هذه المناطق.وستشهد بعض هذه المناطق أيضا هطول أمطار غزيرة على المدى القصير مع هطول يصل إلى أكثر من 70 ملم في الساعة، مصحوبة بعواصف رعدية وعواصفن وفقا لوكالة الانباؤ الصينية "شينخوا".ومن المحتمل أيضا أن تشهد أجزاء من خنان وآنهوي وشاندونغ ومنطقة بكين وتيانجين وخبي أمطارا غزيرة، وفقا للمركز.ونصح مركز الأرصاد الجوية الحكومات المحلية بإجراء الاستعدادات المناسبة وفحص أنظمة الصرف في المدن والأراضي الزراعية وبرك الأسماك.كما اقترحت اتخاذ تدابير للسيطرة على حركة المرور في أقسام الطرق التي تضربها الأمطار الغزيرة، وتوجيه حركة المرور في الشوارع التي تغمرها المياه، ووقف العمليات الخارجية في المناطق الخطرة.ويوجد في الصين نظام تحذير من الطقس مكون من أربعة مستويات ومشفرة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشد التحذير، يليه البرتقالي والأصفر والأزرق.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/تضرُر-أكثر-من-375-مليون-شخص-على-خلفية-الأمطار-الغزيرة-والفيضانات-بمنطقة-قوانغشي-الصينية-1064212565.html
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العالم, الصين, مطر

الصين تجدد حالة "التأهب الصفراء" للعواصف المطيرة

09:34 GMT 03.07.2022
© AFP 2022 / Noel Celis منظر جوي لآثار الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة تشنغتشو، وسط محافظة هينان، الصين 21 يوليو 2021
منظر جوي لآثار الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة تشنغتشو، وسط محافظة هينان، الصين 21 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AFP 2022 / Noel Celis
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جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، اليوم الأحد، إطلاق مستوى "الإنذار الأصفر" من العواصف المطيرة في بعض أجزاء البلاد.
وقال المركز إنه من الساعة الثامنة من صباح الأحد إلى الثامنة من صباح يوم الاثنين بتوقيت الصين، من المتوقع أن تهب عواصف مطيرة في أجزاء من قوانغدونغ وقوانغشي وهونان وهوبي، وقد تضرب أمطار غزيرة تصل إلى 140 ملم أجزاء من هذه المناطق.
وستشهد بعض هذه المناطق أيضا هطول أمطار غزيرة على المدى القصير مع هطول يصل إلى أكثر من 70 ملم في الساعة، مصحوبة بعواصف رعدية وعواصفن وفقا لوكالة الانباؤ الصينية "شينخوا".
ومن المحتمل أيضا أن تشهد أجزاء من خنان وآنهوي وشاندونغ ومنطقة بكين وتيانجين وخبي أمطارا غزيرة، وفقا للمركز.
منظر جوي يظهر سيارات تكتظ عند مدخل نفق بعد هطول أمطار غزيرة على مدينة تشنغتشو، في مقاطعة خنان، وسط الصين 22 يوليو 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
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ونصح مركز الأرصاد الجوية الحكومات المحلية بإجراء الاستعدادات المناسبة وفحص أنظمة الصرف في المدن والأراضي الزراعية وبرك الأسماك.
كما اقترحت اتخاذ تدابير للسيطرة على حركة المرور في أقسام الطرق التي تضربها الأمطار الغزيرة، وتوجيه حركة المرور في الشوارع التي تغمرها المياه، ووقف العمليات الخارجية في المناطق الخطرة.
ويوجد في الصين نظام تحذير من الطقس مكون من أربعة مستويات ومشفرة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشد التحذير، يليه البرتقالي والأصفر والأزرق.
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