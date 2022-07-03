https://arabic.sputniknews.com/20220703/انطلاق-حملة-الاستفتاء-على-مشروع-الدستور-التونسي-1064566299.html
انطلاق حملة الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي
انطلاق حملة الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي
بدأت اليوم في تونس حملة الاستفتاء على مشروع الدستور، بعد أن تم نشره ف يالجريدة الرسمية للدولة الخميس الماضي. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T09:02+0000
2022-07-03T09:02+0000
2022-07-03T09:02+0000
أخبار تونس اليوم
الاستفتاء
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062252306_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bdb189a5b5321f8efcccd301aa7dd250.jpg
ووفقا لموقع إذاعة موزاييك التونسية، فإن عدد المقبولين من أجل المشاركة في هذه الحملة 170 تم توزيعهم بين 26 منظمة وجمعية و24 حزبا و120 شخصا.وكانت هيئة الانتخابات التونسية، قد قررت تمديد فترة تحديد الموقف من المشروع المعروض على الاستفتاء للمشاركين في الحملة، بيومين، إمّا بنعم أو لا.وقد أكد الاتحاد العام للشغل التونسي أنه ترك لقواعده "حرية المشاركة في الحملة الانتخابية وحرية التصويت بنعم أو لا على مشروع الدستور الجديد".وقد صحب الحديث عن الدستور حالة من الجدل علا صوتها بعد أن تم نشر مضمونه في الجريدة الرسمية، حيث يتحدث كثيرون عن منحه صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية منها ممارسة السلطة التنفيذية، وتعيين رئيس الحكومة، واختيار بقية أعضائها، وإسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية. كما يمكن له أن ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا.وفيما يتمتع الرئيس أيضا بصلاحية حل البرلمان الذي أصبح ممثلا في غرفتين هما مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، اللذان سيتقاسمان السلطة التشريعية، فقد تضمن مشروع الدستور تنصيصا على اعتبار القضاء وظيفة وليس سلطة، كما استثنى القضاة من ممارسة حق الإضراب إلى جانب الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والجمارك.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/إلى-ماذا-سيقود-التصويت-بـ-لا-على-الدستور-التونسي-الجديد؟-1064323762.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062252306_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5a9d2662842344c8770c2bb08b406665.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, الاستفتاء
انطلاق حملة الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي
تابعنا عبر
بدأت اليوم في تونس حملة الاستفتاء على مشروع الدستور، بعد أن تم نشره ف يالجريدة الرسمية للدولة الخميس الماضي.
ووفقا لموقع إذاعة موزاييك
التونسية، فإن عدد المقبولين من أجل المشاركة في هذه الحملة 170 تم توزيعهم بين 26 منظمة وجمعية و24 حزبا و120 شخصا.
وكانت هيئة الانتخابات التونسية، قد قررت تمديد فترة تحديد الموقف
من المشروع المعروض على الاستفتاء للمشاركين في الحملة، بيومين، إمّا بنعم أو لا.
ولفتت إلى أنه "في حالة انقضاء 24 ساعة على التمديد دون إيداع تحديد الموقف من المشروع، يمكن للهيئة سحب تصريح المشاركة".
وقد أكد الاتحاد العام للشغل التونسي
أنه ترك لقواعده "حرية المشاركة في الحملة الانتخابية وحرية التصويت بنعم أو لا على مشروع الدستور الجديد".
وقد صحب الحديث عن الدستور حالة من الجدل علا صوتها بعد أن تم نشر مضمونه في الجريدة الرسمية، حيث يتحدث كثيرون عن منحه صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية منها ممارسة السلطة التنفيذية، وتعيين رئيس الحكومة، واختيار بقية أعضائها، وإسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية. كما يمكن له أن ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا
.
وفيما يتمتع الرئيس أيضا بصلاحية حل البرلمان الذي أصبح ممثلا في غرفتين هما مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، اللذان سيتقاسمان السلطة التشريعية، فقد تضمن مشروع الدستور
تنصيصا على اعتبار القضاء وظيفة وليس سلطة، كما استثنى القضاة من ممارسة حق الإضراب إلى جانب الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والجمارك.