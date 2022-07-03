https://arabic.sputniknews.com/20220703/حريق-في-واحة-تونسية-يستمر-5-ساعات-ويدمر-150-من-أصول-النخيل-1064565536.html
حريق في واحة تونسية يستمر 5 ساعات ويدمر 150 من أصول النخيل
حريق في واحة تونسية يستمر 5 ساعات ويدمر 150 من أصول النخيل
تعرضت واحة نفطة في ولاية توز التونسية، لحريق ظلت الحماية المدنية تحاول السيطرة عليه طيلة 5 ساعات متواصلة. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T08:43+0000
2022-07-03T08:43+0000
2022-07-03T08:43+0000
أخبار تونس اليوم
حرائق الغابات
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ووفقا لإذاعة موزاييك التونسية، قال مبروك السعفي المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية توز، إن الحريق كان كبيرا، وقد ظلت فرق الحماية تعمل من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا.وأكد السعفي أن آثار الحريق امتدت لنحو هكتارين من الأعشاب الجافة، كما قضى على 150 من أصول النخيل الموجود في الواحة.ولفت المسؤول التونسي إلى أن فرق الحماية المدنية كانت مدعومة بدائرة الغابات والمجامع المائية في الواحة المذكورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/وزير-الداخلية-التونسي-يتوعد-المتورطين-في-حرائق-الغابات-والمحاصيل-1061967796.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, حرائق الغابات
حريق في واحة تونسية يستمر 5 ساعات ويدمر 150 من أصول النخيل
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تعرضت واحة نفطة في ولاية توز التونسية، لحريق ظلت الحماية المدنية تحاول السيطرة عليه طيلة 5 ساعات متواصلة.
ووفقا لإذاعة موزاييك
التونسية، قال مبروك السعفي المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية توز، إن الحريق كان كبيرا، وقد ظلت فرق الحماية تعمل من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا.
وأكد السعفي أن آثار الحريق امتدت لنحو هكتارين من الأعشاب الجافة
، كما قضى على 150 من أصول النخيل الموجود في الواحة.
ولفت المسؤول التونسي إلى أن فرق الحماية المدنية كانت مدعومة بدائرة الغابات والمجامع المائية في الواحة المذكورة.