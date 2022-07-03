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https://arabic.sputniknews.com/20220703/حريق-في-واحة-تونسية-يستمر-5-ساعات-ويدمر-150-من-أصول-النخيل-1064565536.html
حريق في واحة تونسية يستمر 5 ساعات ويدمر 150 من أصول النخيل
حريق في واحة تونسية يستمر 5 ساعات ويدمر 150 من أصول النخيل
تعرضت واحة نفطة في ولاية توز التونسية، لحريق ظلت الحماية المدنية تحاول السيطرة عليه طيلة 5 ساعات متواصلة. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T08:43+0000
2022-07-03T08:43+0000
أخبار تونس اليوم
حرائق الغابات
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ووفقا لإذاعة موزاييك التونسية، قال مبروك السعفي المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية توز، إن الحريق كان كبيرا، وقد ظلت فرق الحماية تعمل من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا.وأكد السعفي أن آثار الحريق امتدت لنحو هكتارين من الأعشاب الجافة، كما قضى على 150 من أصول النخيل الموجود في الواحة.ولفت المسؤول التونسي إلى أن فرق الحماية المدنية كانت مدعومة بدائرة الغابات والمجامع المائية في الواحة المذكورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/وزير-الداخلية-التونسي-يتوعد-المتورطين-في-حرائق-الغابات-والمحاصيل-1061967796.html
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أخبار تونس اليوم, حرائق الغابات

حريق في واحة تونسية يستمر 5 ساعات ويدمر 150 من أصول النخيل

08:43 GMT 03.07.2022
© AP Photo / Fateh Guidoumحرائق الغابات في الجزائر
حرائق الغابات في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Fateh Guidoum
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تعرضت واحة نفطة في ولاية توز التونسية، لحريق ظلت الحماية المدنية تحاول السيطرة عليه طيلة 5 ساعات متواصلة.
ووفقا لإذاعة موزاييك التونسية، قال مبروك السعفي المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية توز، إن الحريق كان كبيرا، وقد ظلت فرق الحماية تعمل من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا.
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وأكد السعفي أن آثار الحريق امتدت لنحو هكتارين من الأعشاب الجافة، كما قضى على 150 من أصول النخيل الموجود في الواحة.
ولفت المسؤول التونسي إلى أن فرق الحماية المدنية كانت مدعومة بدائرة الغابات والمجامع المائية في الواحة المذكورة.
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