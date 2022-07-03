https://arabic.sputniknews.com/20220703/رئيس-الوزراء-الأسترالي-يعلن-عقوبات-على-مسؤولين-روس-وحظر-استيراد-الذهب-الروسي-1064585685.html
رئيس الوزراء الأسترالي يعلن عقوبات على مسؤولين روس وحظر استيراد الذهب الروسي
رئيس الوزراء الأسترالي يعلن عقوبات على مسؤولين روس وحظر استيراد الذهب الروسي
تعتزم أستراليا فرض عقوبات إضافية على روسيا تستهدف مسؤولين حكوميين وصادرات، حسبما أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T16:16+0000
2022-07-03T16:16+0000
2022-07-03T16:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أستراليا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأفادت وكالة "رويترز" بأن رئيس الوزراء الأسترالي، الذي يجري زيارته الأولى إلى كييف، أعلن أن أستراليا ستطبق عقوبات، وحظر سفر على 16 وزيرا روسيا إضافيا وتحظر استيراد الذهب الروسي".وفي أيار/ مايو الماضي، فرضت السلطات الأسترالية عقوبات على عدد من الصحفيين وموظفي الخدمة المدنية الروسية، من بينهم المدير العام لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" وعدد من الصحفيين والإعلاميين الروس، منهم المدير العام لشبكة (آر تي) أليكسي نيكولوف، وعلى القائم بأعمال وزير الطوارئ في روسيا، ألكسندر تشوبريان. كما تضمنت القائمة النائبين السابقين في برلمان أوكرانيا، إيليا كيفا، وتاراس كوزاك.ووفقا لتلك الإجراءات، فقد تم إدراج 812 فردا و47 كيانا ووكالة روسية حتى الآن في قائمة العقوبات الأسترالية.وأطلقت روسيا في شباط/فبراير الماضي عمليتها العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيان حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف. وردا غلى ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/مقتل-فتى-فلسطيني-برصاص-القوات-الإسرائيلية-1064581430.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أستراليا, روسيا
رئيس الوزراء الأسترالي يعلن عقوبات على مسؤولين روس وحظر استيراد الذهب الروسي
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تعتزم أستراليا فرض عقوبات إضافية على روسيا تستهدف مسؤولين حكوميين وصادرات، حسبما أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز.
موسكو - سبوتنيك. وأفادت وكالة "رويترز" بأن رئيس الوزراء الأسترالي، الذي يجري زيارته الأولى إلى كييف، أعلن أن أستراليا ستطبق عقوبات، وحظر سفر على 16 وزيرا روسيا إضافيا وتحظر استيراد الذهب الروسي".
وفي أيار/ مايو الماضي، فرضت السلطات الأسترالية عقوبات على عدد من الصحفيين وموظفي الخدمة المدنية الروسية، من بينهم المدير العام لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" وعدد من الصحفيين والإعلاميين الروس، منهم المدير العام لشبكة (آر تي) أليكسي نيكولوف، وعلى القائم بأعمال وزير الطوارئ في روسيا، ألكسندر تشوبريان. كما تضمنت القائمة النائبين السابقين في برلمان أوكرانيا، إيليا كيفا، وتاراس كوزاك.
ووفقا لتلك الإجراءات، فقد تم إدراج 812 فردا و47 كيانا ووكالة روسية حتى الآن في قائمة العقوبات الأسترالية.
وأطلقت روسيا في شباط/فبراير الماضي عمليتها العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيان حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وردا غلى ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية.