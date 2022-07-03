https://arabic.sputniknews.com/20220703/رونالدو-يطلب-مغادرة-مانشستر-يونايتد-1064570686.html

رونالدو يطلب مغادرة مانشستر يونايتد

رونالدو يطلب مغادرة مانشستر يونايتد

أفادت عدة وسائل إعلام اليوم السبت، أن نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو في "توب لاين"، قال لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد، إنه يريد الانتقال،... 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T11:03+0000

2022-07-03T11:03+0000

2022-07-03T11:03+0000

العالم

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

مانشستر يونايتد

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وذكرت صحيفة التايمز أن رونالدو البالغ من العمر 37 عاما طلب من مانشستر يونايتد الموافقة على الانتقال إذا حصلوا على عرض معقول، في حين ذكرت صحيفة أتلتيك أن مانشستر يونايتد لا يخطط للتخلي عن رونالدو، وقالت المصادر لشبكة ESPN الإثنين إنه غير متاح للانتقالـ وفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية.أهمية هذه الخطوةويمثل طلب رونالدو الخطوة الأخيرة في مصالحة غير سعيدة مع النادي الذي قضى معه معظم حياته المهنية السابقة قبل العودة في أغسطس/آب الماضي.واحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث بحسب مراقبين يعد الموسم المخيب للآمال للنادي هو ما دفع رونالدو إلى السعي للانتقال، حسبما ذكرت صحيفة أتلتيك.ويعتبر رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق، الذي يتابعه عددا هائلا من المتابعين من خارج الملعب الذين يبلغ عددهم 462 مليونا على انستغرام، وهو الرقم الأكبر في العالم من حيث عدد المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وفي عام 2020، أصبح رونالدو أول لاعب كرة قدم يتخطى المليار دولار من أرباحه المهنية، وفقا لمجلة فوربس.رونالدو إلى أين!ذكرت صحيفة أتلتيك الأسبوع الماضي أن المالك الرئيسي الجديد لنادي تشيلسي، الملياردير الأمريكي تود بويلي، التقى بوكيل رونالدو خورخي مينديز لمناقشة إمكانية انتقال النجم البرتغالي.

https://arabic.sputniknews.com/20220625/وكيل-رونالدو-يجتمع-بمالك-نادي-تشيلسي-1064211799.html

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العالم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, مانشستر يونايتد