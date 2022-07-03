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https://arabic.sputniknews.com/20220703/ضياء-رشوان-الحوار-الوطني-في-مصر-يبدأ-باجتماع-مجلس-الأمناء-خلال-يومين--1064595099.html
ضياء رشوان: الحوار الوطني في مصر يبدأ باجتماع مجلس الأمناء خلال يومين
ضياء رشوان: الحوار الوطني في مصر يبدأ باجتماع مجلس الأمناء خلال يومين
وجّه المنسق العام للحوار الوطني في مصر، ضياء رشوان، الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار لعقد جلسته الأولى يوم الثلاثاء المقبل في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T20:15+0000
2022-07-03T20:15+0000
الجزائر
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وقال ضياء رشوان، وهو نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات في مصر، إن انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني، هو بداية الحوار الرسمية، حيث يقوم المجلس بمناقشة فاعليات الحوار المقبل، وإعلانها للرأي العام.وأشار رشوان إلى أنه عملا بمبدأ الشفافية سيعقد المؤتمر الصحفي لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمناء.
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ضياء رشوان: الحوار الوطني في مصر يبدأ باجتماع مجلس الأمناء خلال يومين

20:15 GMT 03.07.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyنقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان في وقفه تضامنيه مع ضحايا الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو 2015
نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان في وقفه تضامنيه مع ضحايا الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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وجّه المنسق العام للحوار الوطني في مصر، ضياء رشوان، الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار لعقد جلسته الأولى يوم الثلاثاء المقبل في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالقاهرة.
وقال ضياء رشوان، وهو نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات في مصر، إن انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني، هو بداية الحوار الرسمية، حيث يقوم المجلس بمناقشة فاعليات الحوار المقبل، وإعلانها للرأي العام.
وأشار رشوان إلى أنه عملا بمبدأ الشفافية سيعقد المؤتمر الصحفي لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمناء.
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