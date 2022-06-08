https://arabic.sputniknews.com/20220608/مصر--الحوار-الوطني-ينطلق-في-الأسبوع-الأول-من-يوليو-1063303030.html

مصر... الحوار الوطني ينطلق في الأسبوع الأول من يوليو

مصر... الحوار الوطني ينطلق في الأسبوع الأول من يوليو

أعلنت إدارة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، موعد الجلسة الأولى من الحوار. 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T18:32+0000

2022-06-08T18:32+0000

2022-06-08T18:32+0000

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1058533802_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_9e3003d866990351942f30cc0ec64778.jpg

القاهرة - سبوتنيك. نقلت شبكة "سي بي سي" المحلية عن بيان لإدارة الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، أن أولى جلسات الحوار الوطني الذي دعيت إليه جميع تيارات وفئات المجتمع، سوف تعقد في الأسبوع الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل.كما أعلنت الإدارة، اختيار نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، منسقا عاما للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في منصب رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.وأشار البيان إلى أن أولى مهام المنسق العام للحوار الوطني، تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، لتشكيل مجلس أمناء للحوار، من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، من 15 عضوا، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة، وبما يخدم صالح المواطن المصري.وخلال الفترة الأخيرة، صدرت قرارات عفو رئاسي عن العديد من الناشطين ورموز المعارضة المسجونين، في إطار التجهيزات التي تم إطلاقها لبدء حوار وطني دعا إليه رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، في نهاية نيسان/أبريل الماضي.وأعلن الرئيس السيسي إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في نيسان/إبريل الماضي، كما دعا إلى حوار سياسي مع قوى المعارضة المصرية، وكلف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارة هذا الحوار.ورغم ترحيب قوى سياسية مصرية معارضة بهذا الحوار، إلا أنها أصدرت بيانا بوقت سابق تضمن عدة اشتراطات لقبول الحوار، أبرزها أن يكون تحت إشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية مباشرة، وأن يستمر حتى يتم الاتفاق على نتائج نهائية وبرنامج واضح.

https://arabic.sputniknews.com/20220521/السيسي-عن-الدعوة-إلى-الحوار-الوطني-في-مصر-نحن-نستمع-إلى-الجميع-1062507457.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار مصر الآن