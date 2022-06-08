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مصر... الحوار الوطني ينطلق في الأسبوع الأول من يوليو
مصر... الحوار الوطني ينطلق في الأسبوع الأول من يوليو
أعلنت إدارة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، موعد الجلسة الأولى من الحوار. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T18:32+0000
2022-06-08T18:32+0000
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القاهرة - سبوتنيك. نقلت شبكة "سي بي سي" المحلية عن بيان لإدارة الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، أن أولى جلسات الحوار الوطني الذي دعيت إليه جميع تيارات وفئات المجتمع، سوف تعقد في الأسبوع الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل.كما أعلنت الإدارة، اختيار نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، منسقا عاما للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في منصب رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.وأشار البيان إلى أن أولى مهام المنسق العام للحوار الوطني، تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، لتشكيل مجلس أمناء للحوار، من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، من 15 عضوا، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة، وبما يخدم صالح المواطن المصري.وخلال الفترة الأخيرة، صدرت قرارات عفو رئاسي عن العديد من الناشطين ورموز المعارضة المسجونين، في إطار التجهيزات التي تم إطلاقها لبدء حوار وطني دعا إليه رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، في نهاية نيسان/أبريل الماضي.وأعلن الرئيس السيسي إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في نيسان/إبريل الماضي، كما دعا إلى حوار سياسي مع قوى المعارضة المصرية، وكلف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارة هذا الحوار.ورغم ترحيب قوى سياسية مصرية معارضة بهذا الحوار، إلا أنها أصدرت بيانا بوقت سابق تضمن عدة اشتراطات لقبول الحوار، أبرزها أن يكون تحت إشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية مباشرة، وأن يستمر حتى يتم الاتفاق على نتائج نهائية وبرنامج واضح.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/السيسي-عن-الدعوة-إلى-الحوار-الوطني-في-مصر-نحن-نستمع-إلى-الجميع-1062507457.html
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أخبار مصر الآن

مصر... الحوار الوطني ينطلق في الأسبوع الأول من يوليو

18:32 GMT 08.06.2022
© REUTERS / POOLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة "محيط واحد"، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة محيط واحد، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© REUTERS / POOL
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أعلنت إدارة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، موعد الجلسة الأولى من الحوار.
القاهرة - سبوتنيك. نقلت شبكة "سي بي سي" المحلية عن بيان لإدارة الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، أن أولى جلسات الحوار الوطني الذي دعيت إليه جميع تيارات وفئات المجتمع، سوف تعقد في الأسبوع الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل.
السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
السيسي عن الدعوة إلى "الحوار الوطني" في مصر: نحن نستمع إلى الجميع
21 مايو, 12:23 GMT
كما أعلنت الإدارة، اختيار نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، منسقا عاما للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في منصب رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
وأشار البيان إلى أن أولى مهام المنسق العام للحوار الوطني، تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، لتشكيل مجلس أمناء للحوار، من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، من 15 عضوا، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة، وبما يخدم صالح المواطن المصري.
وخلال الفترة الأخيرة، صدرت قرارات عفو رئاسي عن العديد من الناشطين ورموز المعارضة المسجونين، في إطار التجهيزات التي تم إطلاقها لبدء حوار وطني دعا إليه رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، في نهاية نيسان/أبريل الماضي.
وأعلن الرئيس السيسي إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في نيسان/إبريل الماضي، كما دعا إلى حوار سياسي مع قوى المعارضة المصرية، وكلف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارة هذا الحوار.
ورغم ترحيب قوى سياسية مصرية معارضة بهذا الحوار، إلا أنها أصدرت بيانا بوقت سابق تضمن عدة اشتراطات لقبول الحوار، أبرزها أن يكون تحت إشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية مباشرة، وأن يستمر حتى يتم الاتفاق على نتائج نهائية وبرنامج واضح.
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