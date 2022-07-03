https://arabic.sputniknews.com/20220703/قطر-تعلن-امتلاكها-لجهاز-غير-مسبوق-في-الشرق-الأوسط-1064568714.html
قطر تعلن امتلاكها لجهاز "غير مسبوق" في الشرق الأوسط
قطر تعلن امتلاكها لجهاز "غير مسبوق" في الشرق الأوسط
أعلن مدير إدارة الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني القطري، عن امتلاك بلاده لجهاز غير مسبوق في منطقة الشرق الأوسط. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T10:11+0000
2022-07-03T10:11+0000
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وأشار أحمد آل إسحاق إلى أن الجهاز هو "البرج الافتراضي"، والذي أكد أنه سيساهم في المستقبل في الاستغناء عن أبراج المراقبة التقليدية، ومن الممكن تركيبه في أي مكان، ويمكن من خلاله توجيه الطائرات عن طريق الشاشات والجهاز، وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.ولفت آل إسحاق إلى أنه تم تركيب عدد من وحدات الجهاز الحديث في مطار الدوحة، وفي مطار حمد الدولى، كما سوف يتم الانتهاء من تركيب رادارين إضافيين في مطار حمد قريبا، وذلك ن أجل المساهمة في تعزيز ودعم حركة الطائرات على الممرات أثناء اقلاعها وهبوطها.وتوقع مدير إدارة الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، وصول الحركة الجوية خلال بطولة "مونديال قطر 2022" لطرة القدم إلى أكثر من 1600 حركة جوية في اليوم، موضحا أنه "بعد التعافي التدريجي من تداعيات فيروس "كورونا" المستجد زادت معدلات الحركة الجوية بدولة قطر حيث تراوحت بين 750 و800 حركة جوية يوميا".وتنظم منافسات مونديال قطر 2022 المرتقب في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول، وسيكون الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
https://arabic.sputniknews.com/20211115/أستراليات-يقاضين-قطر-بسبب-خضوعهن-لتفتيش-نسائي-في-مطار-الدوحة-1050706031.html
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قطر, العالم العربي, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
قطر تعلن امتلاكها لجهاز "غير مسبوق" في الشرق الأوسط
10:11 GMT 03.07.2022 (تم التحديث: 10:12 GMT 03.07.2022) تابعنا عبر
أعلن مدير إدارة الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني القطري، عن امتلاك بلاده لجهاز غير مسبوق في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار أحمد آل إسحاق إلى أن الجهاز هو "البرج الافتراضي"، والذي أكد أنه سيساهم في المستقبل في الاستغناء عن أبراج المراقبة التقليدية، ومن الممكن تركيبه في أي مكان، ويمكن من خلاله توجيه الطائرات عن طريق الشاشات والجهاز، وفقا لصحيفة "الشرق"
القطرية.
ولفت آل إسحاق إلى أنه تم تركيب عدد من وحدات الجهاز الحديث في مطار الدوحة، وفي مطار حمد الدولى، كما سوف يتم الانتهاء من تركيب رادارين إضافيين في مطار حمد قريبا، وذلك ن أجل المساهمة في تعزيز ودعم حركة الطائرات على الممرات أثناء اقلاعها وهبوطها.
15 نوفمبر 2021, 07:12 GMT
وتوقع مدير إدارة الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، وصول الحركة الجوية خلال بطولة "مونديال قطر 2022" لطرة القدم إلى أكثر من 1600 حركة جوية في اليوم، موضحا أنه "بعد التعافي التدريجي من تداعيات فيروس "كورونا" المستجد زادت معدلات الحركة الجوية بدولة قطر حيث تراوحت بين 750 و800 حركة جوية يوميا".
وتنظم منافسات مونديال قطر 2022
المرتقب في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول، وسيكون الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.