https://arabic.sputniknews.com/20220615/صحيفة-تكشف-عن-الجوائز-المالية-لكأس-العالم-قطر-2022-1063636954.html
صحيفة تكشف عن الجوائز المالية لكأس العالم قطر 2022
صحيفة تكشف عن الجوائز المالية لكأس العالم قطر 2022
كشفت صحيفة "LA NACION" الكوستاريكية، عن حجم الجوائز المالية المخصصة لكأس العالم قطر 2022 ، مشيرة إلى أن هذه النسخة ستشهد زيادة في قيمة الجوائز. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T11:12+0000
2022-06-15T11:12+0000
2022-06-15T11:12+0000
رياضة
مجتمع
بطولة كأس العالم 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1053867283_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_3017db23480fdcc6326914f66caafb45.jpg
ونقلت "السومرية نيوز" عن الصحيفة أن المنتخب الكوستاريكي سيحصل على 8.6 ملايين يورو بعد وصوله إلى المونديال القطري المرتقب في الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول.وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر زيادة قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المتأهلة إلى مونديال قطر بقيمة 950 ألف يورو مقارنة بقيمة الجوائز في كأس العالم 2018 بروسيا.وكشفت الصحيفة عن أن مجموع الجوائز المالية لمونديال قطر 2022 يقدر بـ422 مليون يورو، فيما سيحصل البطل وحده على 40 مليون يورو.يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" أصبحت على موعد مع تطور فريد من نوعه حيث ستشهد دعما من حكام راية من الروبوتات.وقال موقع "sportsbrief" إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أتم استعدادته لتجربة تقنية جديدة في كأس العالم المقبل، في ظل مساعي جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" إلى تحسين معايير البطولة العالمية.ومن المنتظر أن تساعد الروبوتات مسؤولي المباراة فقط في اكتشاف التسلل حيث لا يزال اتخاذ قرارات بشأن حالات التسلل يثقل كاهل حكام الساحة وحكام الراية.وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، قد بحث استخدام نظام "التسلل شبه الآلي" الذي يستخدم 10 كاميرات لتتبع 29 نقطة جسدية لكل لاعب، واستخدم لأول مرة في كأس العالم للأندية التي فاز بها نادي ليفربول الإنجليزي، كما تم استخدام هذه التقنية في كأس العرب الأخيرة التي أقيمت داخل أربعة من ملاعب المونديال الثمانية في الدوحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/فيفا-يرد-على-طلب-تشيلي-باستبعاد-الإكوادور-من-كأس-العالم-بسبب-التزوير-1063422408.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1053867283_67:0:1004:703_1920x0_80_0_0_8f5cf61e4decb867750ac23b5488ae3c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع, بطولة كأس العالم 2022
صحيفة تكشف عن الجوائز المالية لكأس العالم قطر 2022
تابعنا عبر
كشفت صحيفة "LA NACION" الكوستاريكية، عن حجم الجوائز المالية المخصصة لكأس العالم قطر 2022 ، مشيرة إلى أن هذه النسخة ستشهد زيادة في قيمة الجوائز.
ونقلت "السومرية نيوز
" عن الصحيفة أن المنتخب الكوستاريكي سيحصل على 8.6 ملايين يورو بعد وصوله إلى المونديال القطري المرتقب في الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول.
وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر زيادة قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المتأهلة إلى مونديال قطر بقيمة 950 ألف يورو مقارنة بقيمة الجوائز في كأس العالم 2018 بروسيا.
وكشفت الصحيفة عن أن مجموع الجوائز المالية لمونديال قطر 2022 يقدر بـ422 مليون يورو، فيما سيحصل البطل وحده على 40 مليون يورو.
يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" أصبحت على موعد مع تطور فريد من نوعه حيث ستشهد دعما من حكام راية من الروبوتات
.
وقال موقع "sportsbrief
" إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أتم استعدادته لتجربة تقنية جديدة في كأس العالم المقبل، في ظل مساعي جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" إلى تحسين معايير البطولة العالمية.
ومن المنتظر أن تساعد الروبوتات مسؤولي المباراة فقط في اكتشاف التسلل حيث لا يزال اتخاذ قرارات بشأن حالات التسلل يثقل كاهل حكام الساحة وحكام الراية.
وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، قد بحث استخدام نظام "التسلل شبه الآلي" الذي يستخدم 10 كاميرات لتتبع 29 نقطة جسدية لكل لاعب، واستخدم لأول مرة في كأس العالم للأندية التي فاز بها نادي ليفربول الإنجليزي، كما تم استخدام هذه التقنية في كأس العرب الأخيرة التي أقيمت داخل أربعة من ملاعب المونديال الثمانية في الدوحة.