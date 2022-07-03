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قناة عبرية: جنود إسرائيليون يرفضون تنفيذ الأوامر شمالي الضفة الغربية
قناة عبرية: جنود إسرائيليون يرفضون تنفيذ الأوامر شمالي الضفة الغربية
أفادت قناة عبرية، اليوم الأحد، بأن عددا من جنود الجيش الإسرائيلي رفضوا تنفيذ الأوامر العسكرية شمالي الضفة الغربية. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T13:30+0000
2022-07-03T13:30+0000
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ذكرت القناة السابعة العبرية، اليوم الأحد، أن عددا من الجنود الإسرائيليين رفضوا تنفيذ الأوامر العسكرية على بعض حواجز الطرق المؤدية إلى شمالي الضفة الغربية، خاصة الطرق المؤدية إلى مستوطنة "حومش".وأوضحت القناة العبرية أن أحد الجنود الإسرائيليين رفض تفتيش سيارات المستوطنين المؤدية إلى المستوطنة نفسها "حومش" بدعوى أنه لم يتجند في الجيش من أجل تفتيش سيارات المستوطنين.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن عددا من الجنود رافقوا آخرين من المستوطنين سيرا على الأقدام نحو مستوطنة "حومش"، وعبروا الحاجز العسكري دون الحصول على تصريح من هؤلاء الجنود، وحينما طلب منهم قائدهم العسكري العودة، رفض الجنود تنفيذ أوامره واستمروا في مرافقة مجموعة المستوطنين.ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد ران كوخاف، اليوم الأحد، أن واقع الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية معقد للغاية وينطوي على التعامل مع فئات مختلفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/إعلام-ضغوط-أمريكية-على-السلطة-الفلسطينية-لتسليم-رصاصة-شيرين-أبو-عاقلة-1064544559.html
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أخبار إسرائيل اليوم, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, أخبار العالم العربي

قناة عبرية: جنود إسرائيليون يرفضون تنفيذ الأوامر شمالي الضفة الغربية

13:30 GMT 03.07.2022
© Sputnik . ajwad updateعشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Sputnik . ajwad update
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أفادت قناة عبرية، اليوم الأحد، بأن عددا من جنود الجيش الإسرائيلي رفضوا تنفيذ الأوامر العسكرية شمالي الضفة الغربية.
ذكرت القناة السابعة العبرية، اليوم الأحد، أن عددا من الجنود الإسرائيليين رفضوا تنفيذ الأوامر العسكرية على بعض حواجز الطرق المؤدية إلى شمالي الضفة الغربية، خاصة الطرق المؤدية إلى مستوطنة "حومش".
الشرطى الإسرائيلية تهاجم الفلسطينيين أثناء تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
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أمس, 15:17 GMT
وأوضحت القناة العبرية أن أحد الجنود الإسرائيليين رفض تفتيش سيارات المستوطنين المؤدية إلى المستوطنة نفسها "حومش" بدعوى أنه لم يتجند في الجيش من أجل تفتيش سيارات المستوطنين.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن عددا من الجنود رافقوا آخرين من المستوطنين سيرا على الأقدام نحو مستوطنة "حومش"، وعبروا الحاجز العسكري دون الحصول على تصريح من هؤلاء الجنود، وحينما طلب منهم قائدهم العسكري العودة، رفض الجنود تنفيذ أوامره واستمروا في مرافقة مجموعة المستوطنين.
ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد ران كوخاف، اليوم الأحد، أن واقع الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية معقد للغاية وينطوي على التعامل مع فئات مختلفة.
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