https://arabic.sputniknews.com/20220703/مأساة-في-معرض-جوي-أثناء-تنفيذ-سباق-بين-طائرات-وشاحنة-فيديو--1064577105.html
مأساة في معرض جوي أثناء تنفيذ سباق بين طائرات وشاحنة... فيديو
مأساة في معرض جوي أثناء تنفيذ سباق بين طائرات وشاحنة... فيديو
فجع الجمهور بحدوث مأساة خلال تنفيذ عرض منسق بين السماء والأرض، ضمن فعاليات معرض "فيلد أوف فلايت" الجوي الذي أقيم أمس السبت في مدينة باتل كريك بولاية ميشيغان... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T12:58+0000
2022-07-03T12:58+0000
2022-07-03T13:00+0000
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مجتمع
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وخلال العرض الذي نفذته طائرتان خلال تحليقهما على ارتفاع منخفض جدا، بالتزامن مع سير شاحنة على مدرج المطار بسرعة كبيرة، حيث كان من المقرر أن تدخل الشاحنة بكتلة لهب ناتجة عن انفجار مفتعل (مخطط له)، لكن النتائج لم تكن بالحسبان.وسجلت الكاميرات لحظة اقتراب الطائرات من مدرج المطار بالتزامن مع سير شاحنة بسرعة 300 ميل (482 كم)، حيث اشتعلت الأخيرة وانفجرت، لتنقلب بعد ذلك وتتحول إلى حطام.وبحسب موقع "أم لايف ميشيغان" الأمريكي، أكدت السلطات وفاة سائق الشاحنة، كريس دارنيل (40 عاما) نتيجة الانفجار العنيف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, مجتمع
مأساة في معرض جوي أثناء تنفيذ سباق بين طائرات وشاحنة... فيديو
12:58 GMT 03.07.2022 (تم التحديث: 13:00 GMT 03.07.2022) تابعنا عبر
فجع الجمهور بحدوث مأساة خلال تنفيذ عرض منسق بين السماء والأرض، ضمن فعاليات معرض "فيلد أوف فلايت" الجوي الذي أقيم أمس السبت في مدينة باتل كريك بولاية ميشيغان الأمريكية.
وخلال العرض الذي نفذته طائرتان خلال تحليقهما على ارتفاع منخفض جدا، بالتزامن مع سير شاحنة على مدرج المطار بسرعة كبيرة، حيث كان من المقرر أن تدخل الشاحنة بكتلة لهب ناتجة عن انفجار مفتعل (مخطط له)، لكن النتائج لم تكن بالحسبان.
وسجلت الكاميرات لحظة اقتراب الطائرات من مدرج المطار بالتزامن مع سير شاحنة بسرعة 300 ميل (482 كم)، حيث اشتعلت الأخيرة وانفجرت، لتنقلب بعد ذلك وتتحول إلى حطام.
وبحسب موقع "أم لايف ميشيغان"
الأمريكي، أكدت السلطات وفاة سائق الشاحنة، كريس دارنيل (40 عاما) نتيجة الانفجار العنيف.