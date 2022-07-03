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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/مراسل-سبوتنيك-العثور-على-ثلاثة-جنود-أوكرانيين-مختبئين-في-شقق-سكنية-بمدينة-ليسيتشانسك-1064597704.html
مراسل سبوتنيك: العثور على ثلاثة جنود أوكرانيين مختبئين في شقق سكنية بمدينة ليسيتشانسك
مراسل سبوتنيك: العثور على ثلاثة جنود أوكرانيين مختبئين في شقق سكنية بمدينة ليسيتشانسك
أفاد مراسل سبوتنيك في جمهورية لوغانسك، اليوم الأحد، بالعثور على ثلاثة جنود أوكرانيين كانوا يختبئون في شقق سكنية في مدينة ليسيتشانسك المحررة في جمهورية لوغانسك... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T23:27+0000
2022-07-03T23:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
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ليسيتشانسك - سبوتنيك. وبحسب المراسل، زعم أحدهم أنه قرر الاستسلام وألقى سلاحه طواعية وقال: "لم أختبئ... خرجت، لم أختبئ".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من الأحد، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ القائد العام الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين بتحرير كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية من القوات الأوكرانية.وأشار شويغو إلى أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة، بسطت وحدات الجيش الروسي مدعومة بفصائل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية سيطرتها الكاملة على مدينة ليسيتشانسك، وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/شويغو-يبلغ-بوتين-بتحرير-أراضي-لوغانسك-بالكامل-1064568040.html
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مراسل سبوتنيك: العثور على ثلاثة جنود أوكرانيين مختبئين في شقق سكنية بمدينة ليسيتشانسك

23:27 GMT 03.07.2022
© Sputnik . Gennady Dubovoy / الذهاب إلى بنك الصورعناصر من كتيبة الشرطة العسكرية الشيشانية الخاصة باسم أحمد حاجي قديروف خلال العملية العسكرية في اتجاه ليسيتشانسك بمقاطعة لوغانسك
عناصر من كتيبة الشرطة العسكرية الشيشانية الخاصة باسم أحمد حاجي قديروف خلال العملية العسكرية في اتجاه ليسيتشانسك بمقاطعة لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Sputnik . Gennady Dubovoy
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أفاد مراسل سبوتنيك في جمهورية لوغانسك، اليوم الأحد، بالعثور على ثلاثة جنود أوكرانيين كانوا يختبئون في شقق سكنية في مدينة ليسيتشانسك المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية.
ليسيتشانسك - سبوتنيك. وبحسب المراسل، زعم أحدهم أنه قرر الاستسلام وألقى سلاحه طواعية وقال: "لم أختبئ... خرجت، لم أختبئ".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من الأحد، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ القائد العام الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين بتحرير كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية من القوات الأوكرانية.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والرئيس فلاديمير بوتين أثناء حضورهما للمناورات العسكرية في الميدان العسكري تسوغول منطقة ما وراء بايكال، 13 سبتمبر 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
شويغو يبلغ بوتين بتحرير أراضي لوغانسك بالكامل
09:44 GMT
وأشار شويغو إلى أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة، بسطت وحدات الجيش الروسي مدعومة بفصائل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية سيطرتها الكاملة على مدينة ليسيتشانسك، وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة.
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