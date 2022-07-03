https://arabic.sputniknews.com/20220703/مراسل-سبوتنيك-العثور-على-ثلاثة-جنود-أوكرانيين-مختبئين-في-شقق-سكنية-بمدينة-ليسيتشانسك-1064597704.html
مراسل سبوتنيك: العثور على ثلاثة جنود أوكرانيين مختبئين في شقق سكنية بمدينة ليسيتشانسك
مراسل سبوتنيك: العثور على ثلاثة جنود أوكرانيين مختبئين في شقق سكنية بمدينة ليسيتشانسك
أفاد مراسل سبوتنيك في جمهورية لوغانسك، اليوم الأحد، بالعثور على ثلاثة جنود أوكرانيين كانوا يختبئون في شقق سكنية في مدينة ليسيتشانسك المحررة في جمهورية لوغانسك... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T23:27+0000
2022-07-03T23:27+0000
2022-07-03T23:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063468163_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_9efc84b369be53c50257040e3f465e86.jpg
ليسيتشانسك - سبوتنيك. وبحسب المراسل، زعم أحدهم أنه قرر الاستسلام وألقى سلاحه طواعية وقال: "لم أختبئ... خرجت، لم أختبئ".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من الأحد، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ القائد العام الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين بتحرير كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية من القوات الأوكرانية.وأشار شويغو إلى أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة، بسطت وحدات الجيش الروسي مدعومة بفصائل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية سيطرتها الكاملة على مدينة ليسيتشانسك، وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/شويغو-يبلغ-بوتين-بتحرير-أراضي-لوغانسك-بالكامل-1064568040.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063468163_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_9b8c9ce7807c2b3ca4c20b21925db8a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية
مراسل سبوتنيك: العثور على ثلاثة جنود أوكرانيين مختبئين في شقق سكنية بمدينة ليسيتشانسك
تابعنا عبر
أفاد مراسل سبوتنيك في جمهورية لوغانسك، اليوم الأحد، بالعثور على ثلاثة جنود أوكرانيين كانوا يختبئون في شقق سكنية في مدينة ليسيتشانسك المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية.
ليسيتشانسك - سبوتنيك. وبحسب المراسل، زعم أحدهم أنه قرر الاستسلام وألقى سلاحه
طواعية وقال: "لم أختبئ... خرجت، لم أختبئ".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من الأحد، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ القائد العام الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين بتحرير كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية من القوات الأوكرانية.
وأشار شويغو إلى أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة، بسطت وحدات الجيش الروسي مدعومة بفصائل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية سيطرتها الكاملة على مدينة ليسيتشانسك، وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة.