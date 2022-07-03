https://arabic.sputniknews.com/20220703/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-3-حالات-قصف-من-قبل-المسلحين-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1064597395.html

مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من قبل المسلحين في منطقة إدلب بسوريا

مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من قبل المسلحين في منطقة إدلب بسوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي، الأحد، أن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) نفذت 3 عمليات قصف في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية خلال الـ 24 ساعة... 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T22:09+0000

2022-07-03T22:09+0000

2022-07-03T22:09+0000

مركز المصالحة الروسي

أخبار سوريا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وقال يفغيني غيراسيموف، نائب رئيس مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 عمليات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أن عمليتان قصف سجلت في محافظة حلب وعملية واحدة في محافظة اللاذقية.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220628/المصالحة-الروسي-يرصد-عملية-قصف-واحدة-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1064384765.html

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مركز المصالحة الروسي, أخبار سوريا اليوم