عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220628/المصالحة-الروسي-يرصد-عملية-قصف-واحدة-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1064384765.html
المصالحة الروسي يرصد عملية قصف واحدة من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
المصالحة الروسي يرصد عملية قصف واحدة من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
أعلن مركز المصالحة الروسي، الثلاثاء إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) نفذت عملية قصف واحدة في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية خلال الـ 24... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T21:55+0000
2022-06-28T21:55+0000
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057850241_0:3:871:493_1920x0_80_0_0_0bca73a41e3ba841ecd160a5105d6866.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال يفغيني غيراسيموف، نائب رئيس مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد عملية قصف واحدة من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أن عملية القصف سجلت في محافظة حلب.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-12-حالة-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1063839756.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057850241_106:0:766:495_1920x0_80_0_0_3719f59c416fdaa7654dc8bd9ac9a85f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم

المصالحة الروسي يرصد عملية قصف واحدة من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية

21:55 GMT 28.06.2022
© Sputnik . Basil Shartouhالعثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
تابعنا عبرTelegram
أعلن مركز المصالحة الروسي، الثلاثاء إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) نفذت عملية قصف واحدة في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وقال يفغيني غيراسيموف، نائب رئيس مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد عملية قصف واحدة من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
مركز المصالحة الروسي يقدم مئات السلل الغذائية لفقراء إنخل بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
مركز المصالحة الروسي يرصد 12 حالة قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
18 يونيو, 23:06 GMT
وأوضح أن عملية القصف سجلت في محافظة حلب.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала