https://arabic.sputniknews.com/20220628/المصالحة-الروسي-يرصد-عملية-قصف-واحدة-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1064384765.html
المصالحة الروسي يرصد عملية قصف واحدة من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
المصالحة الروسي يرصد عملية قصف واحدة من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
أعلن مركز المصالحة الروسي، الثلاثاء إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) نفذت عملية قصف واحدة في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية خلال الـ 24... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T21:55+0000
2022-06-28T21:55+0000
2022-06-28T21:55+0000
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال يفغيني غيراسيموف، نائب رئيس مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد عملية قصف واحدة من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أن عملية القصف سجلت في محافظة حلب.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-12-حالة-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1063839756.html
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أخبار سوريا اليوم
المصالحة الروسي يرصد عملية قصف واحدة من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
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أعلن مركز المصالحة الروسي، الثلاثاء إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) نفذت عملية قصف واحدة في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال يفغيني غيراسيموف، نائب رئيس مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد عملية قصف واحدة من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وأوضح أن عملية القصف سجلت في محافظة حلب.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"
(تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.