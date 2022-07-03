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مصر تصدر بيانا رسميا بشأن مقتل امرأتين إثر هجوم سمكة قرش في الغردقة
مصر تصدر بيانا رسميا بشأن مقتل امرأتين إثر هجوم سمكة قرش في الغردقة
أصدرت وزارة البيئة المصرية، اليوم الأحد، بيانا رسميا بشأن حادث هجوم سمكة قرش، والذي وقع في ‏جنوب مدينة الغردقة الساحلية.‏ 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T10:28+0000
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وأعلنت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، في البيان أن الحادث أسفر عن وفاة سيدتين أثناء ممارستهما رياضة السباحة السطحية المواجهة للمنتجع سهل حشيش، جنوب الغردقة.وأكدت الوزارة أن "فريق العمل المختص ببحث ملابسات الحادث، ما زال يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التي نتجت عن سمكة القرش المتسببة في الحادث تجاه الفقيدتين".وتابعت لافتة إلى أنه "تم تشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات البحر الأحمر وجمعية هيبكا، حيث قام محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، بإصدار قرار بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم".فضلا عن ذلك، فقد "وجهت وزيرة البيئة اللجنة المشكلة ببحث الموقف والوقوف على الأسباب العلمية وملابسات حادث الهجوم، مع جمع كافة المعلومات من جميع المصادر مع تحليل تلك البيانات والمعلومات طبقا للبروتوكولات المستخدمة عالميا في تحقيقات حوادث هجوم أسماك القرش علي البشر"، وفقا للبيان.وأعربت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، في البيان عن أسفها للحادث، وتتقدم ببالغ التعازى لأسر الضحيتين، وتتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل الجهات المعنية لما يقدموه من دعم لفريق العمل.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/السلطات-المصرية-تنفي-وفاة-سائحة-إثر-هجوم-لأسماك-القرش-في-شرم-الشيخ-1064554144.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

مصر تصدر بيانا رسميا بشأن مقتل امرأتين إثر هجوم سمكة قرش في الغردقة

10:28 GMT 03.07.2022
© Depositphotos / Peternileسمكة قرش
سمكة قرش - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
سمكة قرش
© Depositphotos / Peternile
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أصدرت وزارة البيئة المصرية، اليوم الأحد، بيانا رسميا بشأن حادث هجوم سمكة قرش، والذي وقع في ‏جنوب مدينة الغردقة الساحلية.‏
وأعلنت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، في البيان أن الحادث أسفر عن وفاة سيدتين أثناء ممارستهما رياضة السباحة السطحية المواجهة للمنتجع سهل حشيش، جنوب الغردقة.
وأكدت الوزارة أن "فريق العمل المختص ببحث ملابسات الحادث، ما زال يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التي نتجت عن سمكة القرش المتسببة في الحادث تجاه الفقيدتين".
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وتابعت لافتة إلى أنه "تم تشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات البحر الأحمر وجمعية هيبكا، حيث قام محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، بإصدار قرار بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم".
فضلا عن ذلك، فقد "وجهت وزيرة البيئة اللجنة المشكلة ببحث الموقف والوقوف على الأسباب العلمية وملابسات حادث الهجوم، مع جمع كافة المعلومات من جميع المصادر مع تحليل تلك البيانات والمعلومات طبقا للبروتوكولات المستخدمة عالميا في تحقيقات حوادث هجوم أسماك القرش علي البشر"، وفقا للبيان.
وأعربت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، في البيان عن أسفها للحادث، وتتقدم ببالغ التعازى لأسر الضحيتين، وتتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل الجهات المعنية لما يقدموه من دعم لفريق العمل.
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