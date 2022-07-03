https://arabic.sputniknews.com/20220703/ملك-السعودية-وولي-عهده-يبعثان-برسالة-إلى-الرئيس-الأمريكي-1064572175.html
ملك السعودية وولي عهده يبعثان برسالة إلى الرئيس الأمريكي
ملك السعودية وولي عهده يبعثان برسالة إلى الرئيس الأمريكي
أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T11:34+0000
2022-07-03T11:34+0000
2022-07-03T11:34+0000
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد محمد بن سلمان
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حسب وكالة الأنباء السعودية، هنأ ملك السعودية وولي عهده فيها الرئيس الأمريكي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرسالة عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس الأمريكي، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار".كما أشادا في هذه المناسبة، بـ"العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور في المجالات كافة".يشار إلى أنه من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية في إطار جولة بالمنطقة في منتصف الشهر الجاري.
السعودية
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان
ملك السعودية وولي عهده يبعثان برسالة إلى الرئيس الأمريكي
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أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.
حسب وكالة الأنباء السعودية، هنأ ملك السعودية وولي عهده فيها الرئيس الأمريكي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرسالة عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس الأمريكي، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية
الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار".
كما أشادا في هذه المناسبة، بـ"العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور في المجالات كافة".
يشار إلى أنه من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية
في إطار جولة بالمنطقة في منتصف الشهر الجاري.