https://arabic.sputniknews.com/20220703/نجيب-ساويرس-يشارك-في-إطلاق-أول-مركز-رقص-شرقي-معتمد-من-اليونسكو-صور-1064565635.html
نجيب ساويرس يشارك في إطلاق أول مركز رقص شرقي معتمد من "اليونسكو"... صور
نجيب ساويرس يشارك في إطلاق أول مركز رقص شرقي معتمد من "اليونسكو"... صور
شارك الملياردير ورجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، في احتفالية إطلاق أول مركز رقص شرقي معتمد من منظمة "اليونسكو" العالمية. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T08:41+0000
2022-07-03T08:41+0000
2022-07-03T08:41+0000
مصر
أخبار مصر الآن
منوعات
مجتمع
اليونسكو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103566/99/1035669980_0:44:5760:3284_1920x0_80_0_0_c97390e88697b6664370838251fc65ed.jpg
ويظهر ساويرس في صور الاحتفالية، التي نشرتها مؤسسة المركز، الراقصة الشرقية، إيمي سلطان، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، والذي يأتي ضمن مبادرة "Tarab Collective".وأوضحت أن المركز يتألف من 3 محاور رئيسية، هي "توثيق" الذي يهدف إلى إجراء البحوث عن تاريخ الرقص المصري وحاضره كي يتم تقديمه لـ"اليونسكو"، بينما سيوفر المحور الثاني منحا دراسية للتعليم عن الرقص المصري والموسيقى، أما المحور الثال فهو عبارة عن شركة ستقوم بإنتاج مواد تتناول الرقص المصري، مثل محتوى على الإنترنت، أو قماش وملابس مطبوعة.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103566/99/1035669980_416:0:5536:3840_1920x0_80_0_0_625fb071959dbaa1606e7e022ca4e7b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, مجتمع, اليونسكو
نجيب ساويرس يشارك في إطلاق أول مركز رقص شرقي معتمد من "اليونسكو"... صور
تابعنا عبر
شارك الملياردير ورجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، في احتفالية إطلاق أول مركز رقص شرقي معتمد من منظمة "اليونسكو" العالمية.
ويظهر ساويرس في صور الاحتفالية، التي نشرتها مؤسسة المركز، الراقصة الشرقية، إيمي سلطان، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، والذي يأتي ضمن مبادرة "Tarab Collective".
وأوضحت أن المركز يتألف من 3 محاور رئيسية، هي "توثيق" الذي يهدف إلى إجراء البحوث عن تاريخ الرقص المصري وحاضره كي يتم تقديمه لـ"اليونسكو"، بينما سيوفر المحور الثاني منحا دراسية للتعليم عن الرقص المصري والموسيقى، أما المحور الثال فهو عبارة عن شركة ستقوم بإنتاج مواد تتناول الرقص المصري، مثل محتوى على الإنترنت، أو قماش وملابس مطبوعة.