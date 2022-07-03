https://arabic.sputniknews.com/20220703/72-من-الأردنيين-يشعرون-بالقلق-من-شح-المياه-1064564223.html
72% من الأردنيين يشعرون بالقلق من شح المياه
72% من الأردنيين يشعرون بالقلق من شح المياه
عبر غالبية المواطنين الأردنيين عن قلقهم بشأن أزمة شح المياه أكثر من قلقهم بشأن التغير المناخي. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T07:29+0000
2022-07-03T07:29+0000
2022-07-03T07:29+0000
أخبار الأردن
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جاء ذلك خلال استطلاع للرأي أجراه مركز نماء لاستطلاع الرأي "صوتي" لقياس مستويات معرفة الأردنيين ومواقفهم والمتعلقة بتغير المناخ وآثاره على المملكة، بحسب موقع "عمون".وأظهر الاستطلاع أن 72 بالمائة من الأردنيين قالوا إنهم "قلقون جدا" أو " قلقون بعض الشيء" بشأن شح المياه في الأردن خلال الـ 25 سنة القادمة.وكشفت نتائج الاستطلاع عن أن 51 بالمائة من الأردنيين الذين سمعوا عن التغير المناخي يعتقدون أنه يؤثر عليهم أو سيؤثر عليهم شخصيا.ورأى 56 بالمائة أن التغير المناخي يتسبب في تفاقم المشكلات الصحية، بينما قال 12 بالمائة إنه يؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية.يذكر أنه تنفيذ الاستطلاع جرى عبر مقابلات وجاهية خلال الفترة بين 17 و 27 شباط 2022، على عينة احتمالية عشوائية منتظمة عنقودية طبقية متعددة المراحل، بلغ حجمها النهائي المكتمل 1827 مشارك على مستوى الأردن.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/وسط-معاناة-المواطنين-ما-الحلول-الدائمة-والمؤقتة-لأزمة-شح-المياه-في-الأردن؟-1064554633.html
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أخبار الأردن
72% من الأردنيين يشعرون بالقلق من شح المياه
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عبر غالبية المواطنين الأردنيين عن قلقهم بشأن أزمة شح المياه أكثر من قلقهم بشأن التغير المناخي.
جاء ذلك خلال استطلاع للرأي أجراه مركز نماء لاستطلاع الرأي "صوتي" لقياس مستويات معرفة الأردنيين ومواقفهم والمتعلقة بتغير المناخ وآثاره على المملكة، بحسب موقع "عمون"
.
وأظهر الاستطلاع أن 72 بالمائة من الأردنيين قالوا إنهم "قلقون جدا" أو " قلقون بعض الشيء" بشأن شح المياه في الأردن خلال الـ 25 سنة القادمة.
وكشفت نتائج الاستطلاع عن أن 51 بالمائة من الأردنيين الذين سمعوا عن التغير المناخي يعتقدون أنه يؤثر عليهم أو سيؤثر عليهم شخصيا.
ورأى 56 بالمائة أن التغير المناخي يتسبب في تفاقم المشكلات الصحية، بينما قال 12 بالمائة إنه يؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية.
يذكر أنه تنفيذ الاستطلاع جرى عبر مقابلات وجاهية خلال الفترة بين 17 و 27 شباط 2022، على عينة احتمالية عشوائية منتظمة عنقودية طبقية متعددة المراحل، بلغ حجمها النهائي المكتمل 1827 مشارك على مستوى الأردن.