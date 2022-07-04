https://arabic.sputniknews.com/20220704/ألمانيا-تسجل-عجزا-في-ميزان-التجارة-الخارجية-لأول-مرة-منذ-عام-1991-1064609541.html

ألمانيا تسجل عجزا في ميزان التجارة الخارجية لأول مرة منذ عام 1991

ألمانيا تسجل عجزا في ميزان التجارة الخارجية لأول مرة منذ عام 1991

سجلت ألمانيا عجزا في ميزان التجارة الخارجية لأول مرة منذ عام 1991، وفي مايو/أيار من هذا العام بلغت 1 مليار يورو، وفقا لتقرير المكتب الإحصائي الاتحادي للبلاد... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T09:06+0000

2022-07-04T09:06+0000

2022-07-04T09:06+0000

اقتصاد

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وفي وقت سابق، توقع المحللون الألمان أن تسير الأمور على عكس ذلك، حيث توقعوا فائضا قدره 2.7 مليار يورو، بحسب ما ذكرت وكالة "وكالة ديليفس" الألمانية.ووفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، تم تسجيل العجز في ألمانيا لأول مرة منذ عام 1991.انخفضت الصادرات في مايو بنسبة 0.5% مقارنة بشهر أبريل بعد زيادة بنسبة 4.4% في شهر مارس السابق.في الوقت نفسه، نمت الواردات بنسبة 2.7% على أساس شهري بعد زيادة بنسبة 3.5% في أبريل، وتوقع المحللون زيادة بنسبة 0.9% أيضا.من حيث القيمة السنوية، زادت الصادرات والواردات الألمانية في مايو بنسبة 11.7% و 27.8% على الترتيب.

https://arabic.sputniknews.com/20220704/استطلاع-غالبية-الألمان-يخشون-التجمد-إذا-ما-تم-قطع-إمدادات-الغاز-الروسي-1064600121.html

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اقتصاد