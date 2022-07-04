عربي
الدفاع الروسية: مقاتلة روسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25" خلال معركة جوية في دونيتسك
https://arabic.sputniknews.com/20220704/ألمانيا-تسجل-عجزا-في-ميزان-التجارة-الخارجية-لأول-مرة-منذ-عام-1991-1064609541.html
ألمانيا تسجل عجزا في ميزان التجارة الخارجية لأول مرة منذ عام 1991
ألمانيا تسجل عجزا في ميزان التجارة الخارجية لأول مرة منذ عام 1991
سجلت ألمانيا عجزا في ميزان التجارة الخارجية لأول مرة منذ عام 1991، وفي مايو/أيار من هذا العام بلغت 1 مليار يورو، وفقا لتقرير المكتب الإحصائي الاتحادي للبلاد... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T09:06+0000
2022-07-04T09:06+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104320/69/1043206900_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_26eba7ad547d3cc39ee0ec6f82ee9950.jpg
وفي وقت سابق، توقع المحللون الألمان أن تسير الأمور على عكس ذلك، حيث توقعوا فائضا قدره 2.7 مليار يورو، بحسب ما ذكرت وكالة "وكالة ديليفس" الألمانية.ووفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، تم تسجيل العجز في ألمانيا لأول مرة منذ عام 1991.انخفضت الصادرات في مايو بنسبة 0.5% مقارنة بشهر أبريل بعد زيادة بنسبة 4.4% في شهر مارس السابق.في الوقت نفسه، نمت الواردات بنسبة 2.7% على أساس شهري بعد زيادة بنسبة 3.5% في أبريل، وتوقع المحللون زيادة بنسبة 0.9% أيضا.من حيث القيمة السنوية، زادت الصادرات والواردات الألمانية في مايو بنسبة 11.7% و 27.8% على الترتيب.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/استطلاع-غالبية-الألمان-يخشون-التجمد-إذا-ما-تم-قطع-إمدادات-الغاز-الروسي-1064600121.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104320/69/1043206900_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_de5cf3d9bc24d31e722e965cbd59a170.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

ألمانيا تسجل عجزا في ميزان التجارة الخارجية لأول مرة منذ عام 1991

09:06 GMT 04.07.2022
© Sputnik . Igor Zarembo / الذهاب إلى بنك الصورعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
سجلت ألمانيا عجزا في ميزان التجارة الخارجية لأول مرة منذ عام 1991، وفي مايو/أيار من هذا العام بلغت 1 مليار يورو، وفقا لتقرير المكتب الإحصائي الاتحادي للبلاد "ديستاتيس".
وفي وقت سابق، توقع المحللون الألمان أن تسير الأمور على عكس ذلك، حيث توقعوا فائضا قدره 2.7 مليار يورو، بحسب ما ذكرت وكالة "وكالة ديليفس" الألمانية.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، تم تسجيل العجز في ألمانيا لأول مرة منذ عام 1991.
انخفضت الصادرات في مايو بنسبة 0.5% مقارنة بشهر أبريل بعد زيادة بنسبة 4.4% في شهر مارس السابق.
في الوقت نفسه، نمت الواردات بنسبة 2.7% على أساس شهري بعد زيادة بنسبة 3.5% في أبريل، وتوقع المحللون زيادة بنسبة 0.9% أيضا.
من حيث القيمة السنوية، زادت الصادرات والواردات الألمانية في مايو بنسبة 11.7% و 27.8% على الترتيب.
زكام، رشح، مرض - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
استطلاع: غالبية الألمان يخشون التجمد إذا ما تم قطع إمدادات الغاز الروسي
06:24 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала