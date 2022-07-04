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https://arabic.sputniknews.com/20220704/استطلاع-غالبية-الألمان-يخشون-التجمد-إذا-ما-تم-قطع-إمدادات-الغاز-الروسي-1064600121.html
استطلاع: غالبية الألمان يخشون التجمد إذا ما تم قطع إمدادات الغاز الروسي
استطلاع: غالبية الألمان يخشون التجمد إذا ما تم قطع إمدادات الغاز الروسي
أجرى المعهد الوطني للإحصاء في برلين، استطلاعا موسعا أظهر من خلاله أن غالبية الألمان يخشون التجمد إذا ما تم قطع إمدادات الغاز الروسي. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T06:24+0000
2022-07-04T06:24+0000
روسيا
اقتصاد
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وأكد الاستطلاع أن حوالي 75% من سكان البلاد الذين شملهم الاستطلاع وصفوا الزيادة في أسعار الطاقة بأنها عبء ثقيل أو ثقيل للغاية، كما أن نصف المشاركين أفادوا بتدهور وضعهم المالي، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية.وأكدت الصحيفة أنه وفقا للخدمة الإحصائية "يوروستات"، بلغ معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي، ذروته منذ إدخال العملة الموحدة قبل 20 عاما.بالإضافة إلى ذلك، يستشهد المنشور ببيان صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية، بأن احتياطيات الغاز الروسي في البلاد قد تنفد في غضون أسبوع.حتى الآن، خط أنابيب نورد ستريم هو الطريق الرئيسي لإمدادات الغاز الروسية إلى ألمانيا. في يونيو، ذكرت شركة غازبروم أنه يمكن استخدام ثلاث وحدات ضخ غاز فقط في الخط.في وقت لاحق، أكد مشغل خط أنابيب نورد ستريم إيه جي أنه من 11 يوليو إلى 21 يوليو، سيتم إيقاف كلا الخطين للصيانة.وتجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق مسبقا على الجدول الزمني وخطة العمل مع جميع الشركاء والمشاركين في سلسلة إمدادات الغاز.
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روسيا, اقتصاد

استطلاع: غالبية الألمان يخشون التجمد إذا ما تم قطع إمدادات الغاز الروسي

06:24 GMT 04.07.2022
© flickr.com / American Center for Biological Medicineزكام، رشح، مرض
زكام، رشح، مرض - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© flickr.com / American Center for Biological Medicine
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أجرى المعهد الوطني للإحصاء في برلين، استطلاعا موسعا أظهر من خلاله أن غالبية الألمان يخشون التجمد إذا ما تم قطع إمدادات الغاز الروسي.
وأكد الاستطلاع أن حوالي 75% من سكان البلاد الذين شملهم الاستطلاع وصفوا الزيادة في أسعار الطاقة بأنها عبء ثقيل أو ثقيل للغاية، كما أن نصف المشاركين أفادوا بتدهور وضعهم المالي، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية.
وأكدت الصحيفة أنه وفقا للخدمة الإحصائية "يوروستات"، بلغ معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي، ذروته منذ إدخال العملة الموحدة قبل 20 عاما.
بالإضافة إلى ذلك، يستشهد المنشور ببيان صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية، بأن احتياطيات الغاز الروسي في البلاد قد تنفد في غضون أسبوع.
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حتى الآن، خط أنابيب نورد ستريم هو الطريق الرئيسي لإمدادات الغاز الروسية إلى ألمانيا. في يونيو، ذكرت شركة غازبروم أنه يمكن استخدام ثلاث وحدات ضخ غاز فقط في الخط.
في وقت لاحق، أكد مشغل خط أنابيب نورد ستريم إيه جي أنه من 11 يوليو إلى 21 يوليو، سيتم إيقاف كلا الخطين للصيانة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق مسبقا على الجدول الزمني وخطة العمل مع جميع الشركاء والمشاركين في سلسلة إمدادات الغاز.
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