https://arabic.sputniknews.com/20220704/ألمانيا-تسح--ب-آلاف-سيارات-تسلا-بسبب-خلل-برمجي-1064598988.html
ألمانيا تسحب آلاف سيارات "تسلا" بسبب خلل برمجي
ألمانيا تسحب آلاف سيارات "تسلا" بسبب خلل برمجي
قالت الهيئة المعنية بتنظيم سلامة المرور في ألمانيا، إنها ستسحب سيارات تسلا من طرازي "واي" و"3" بسبب خلل في نظام مكالمات الطوارئ التلقائية يعتقد أنه يؤثر على 59... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T04:47+0000
2022-07-04T04:47+0000
2022-07-04T04:50+0000
شركة تسلا
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وقالت الهيئة التنظيمية "كيه.بي.إيه" على موقعها على الإنترنت إن عيبا برمجيا تسبب في تعطل خدمة "إي-كول" التي تستخدم للاتصال تلقائيا بخدمات الطوارئ في حالة وقوع حادث خطير.وأضافت الهيئة أن 59129 مركبة تأثرت بالخلل على مستوى العالم، لكنها لم تحدد عدد المركبات الموجودة في ألمانيا.ويضيف الخلل البرمجي المزيد من المتاعب لرئيس تسلا التنفيذي، إيلون ماسك بعد أن قالت الشركة، السبت، إنها سلمت سيارات كهربائية في الربع الثاني بعدد يقل 17.9 في المئة عن الربع السابق، حيث أدت حالة الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في الصين إلى تعطيل الإنتاج وسلاسل الإمداد.وقال ماسك في وقت سابق إن مصانع تسلا الجديدة في تكساس وبرلين "تخسر مليارات الدولارات" في الوقت الذي تواجه فيه الصعاب لزيادة الإنتاج بسبب نقص البطاريات ومشاكل الموانئ الصينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/هيئة-الطرق-والمواصلات-الإماراتية-تعلن-بدء-التشغيل-التجريبي-لـ-تسلا-3-ضمن-تاكسي-دبي-1064575709.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
شركة تسلا
ألمانيا تسحب آلاف سيارات "تسلا" بسبب خلل برمجي
04:47 GMT 04.07.2022 (تم التحديث: 04:50 GMT 04.07.2022) تابعنا عبر
قالت الهيئة المعنية بتنظيم سلامة المرور في ألمانيا، إنها ستسحب سيارات تسلا من طرازي "واي" و"3" بسبب خلل في نظام مكالمات الطوارئ التلقائية يعتقد أنه يؤثر على 59 ألف سيارة على مستوى العالم.
وقالت الهيئة التنظيمية "كيه.بي.إيه" على موقعها على الإنترنت إن عيبا برمجيا تسبب في تعطل خدمة "إي-كول" التي تستخدم للاتصال تلقائيا بخدمات الطوارئ في حالة وقوع حادث خطير.
وأضافت الهيئة أن 59129 مركبة تأثرت بالخلل على مستوى العالم، لكنها لم تحدد عدد المركبات الموجودة في ألمانيا
.
ويضيف الخلل البرمجي المزيد من المتاعب لرئيس تسلا التنفيذي، إيلون ماسك بعد أن قالت الشركة، السبت، إنها سلمت سيارات كهربائية في الربع الثاني بعدد يقل 17.9 في المئة عن الربع السابق، حيث أدت حالة الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في الصين إلى تعطيل الإنتاج وسلاسل الإمداد.
وقال ماسك في وقت سابق إن مصانع تسلا الجديدة في تكساس وبرلين "تخسر مليارات الدولارات" في الوقت الذي تواجه فيه الصعاب لزيادة الإنتاج بسبب نقص البطاريات ومشاكل الموانئ الصينية.