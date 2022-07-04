https://arabic.sputniknews.com/20220704/البنوك-الألمانية-تخشى-الركود-بعد-انقطاع-الغاز-الروسي-1064636478.html
البنوك الألمانية تخشى الركود بعد انقطاع الغاز الروسي
البنوك الألمانية تخشى الركود بعد انقطاع الغاز الروسي
أكدت وكالة "بلومبرغ" أن كبار العاملين في الصناعة المالية البنوك الألمانية يخافون من تخلف كبير عن السداد في البنوك، بعد انخفاض في إمدادات الغاز من روسيا. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T14:22+0000
2022-07-04T14:22+0000
2022-07-04T14:22+0000
العالم
اقتصاد
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ستضطر البنوك في ألمانيا إلى تخصيص أموال إضافية لتغطية الزيادة المحتملة في التخلف عن السداد إذا تم فصل البلاد عن الغاز الروسي.ويشير المقال إلى أن هذا السيناريو سيؤدي إلى ركود في أكبر اقتصاد في أوروبا، ويشعر المصرفيون بالقلق بشكل خاص من أنه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة على خط أنابيب الغاز الذي يربط ألمانيا بروسيا، قد لا تستأنف الإمدادات، بحسب الوكالة.وأجرى المعهد الوطني للإحصاء في برلين، استطلاعا موسعا أظهر من خلاله أن غالبية الألمان يخشون التجمد إذا ما تم قطع إمدادات الغاز الروسي.وأكد الاستطلاع أن حوالي 75% من سكان البلاد الذين شملهم الاستطلاع وصفوا الزيادة في أسعار الطاقة بأنها عبء ثقيل أو ثقيل للغاية، كما أن نصف المشاركين أفادوا بتدهور وضعهم المالي، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية.وأكدت الصحيفة أنه وفقا للخدمة الإحصائية "يوروستات"، بلغ معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي، ذروته منذ إدخال العملة الموحدة قبل 20 عاما.بالإضافة إلى ذلك، يستشهد المنشور ببيان صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية، بأن احتياطيات الغاز الروسي في البلاد قد تنفد في غضون أسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/استطلاع-غالبية-الألمان-يخشون-التجمد-إذا-ما-تم-قطع-إمدادات-الغاز-الروسي-1064600121.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
البنوك الألمانية تخشى الركود بعد انقطاع الغاز الروسي
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أكدت وكالة "بلومبرغ" أن كبار العاملين في الصناعة المالية البنوك الألمانية يخافون من تخلف كبير عن السداد في البنوك، بعد انخفاض في إمدادات الغاز من روسيا.
ستضطر البنوك في ألمانيا إلى تخصيص أموال إضافية لتغطية الزيادة المحتملة في التخلف عن السداد إذا تم فصل البلاد عن الغاز الروسي.
ويشير المقال إلى أن هذا السيناريو سيؤدي إلى ركود في أكبر اقتصاد في أوروبا، ويشعر المصرفيون بالقلق بشكل خاص من أنه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة على خط أنابيب الغاز الذي يربط ألمانيا بروسيا، قد لا تستأنف الإمدادات، بحسب الوكالة
.
وأجرى المعهد الوطني للإحصاء في برلين، استطلاعا موسعا أظهر من خلاله أن غالبية الألمان يخشون التجمد إذا ما تم قطع إمدادات الغاز الروسي.
وأكد الاستطلاع أن حوالي 75% من سكان البلاد الذين شملهم الاستطلاع وصفوا الزيادة في أسعار الطاقة بأنها عبء ثقيل أو ثقيل للغاية، كما أن نصف المشاركين أفادوا بتدهور وضعهم المالي، بحسب صحيفة "بيلد"
الألمانية.
وأكدت الصحيفة أنه وفقا للخدمة الإحصائية "يوروستات"، بلغ معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي، ذروته منذ إدخال العملة الموحدة قبل 20 عاما.
بالإضافة إلى ذلك، يستشهد المنشور ببيان صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية، بأن احتياطيات الغاز الروسي في البلاد قد تنفد في غضون أسبوع.