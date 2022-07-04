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الرئيس الأسد يصدر قانونا لتحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة مستقلة ماليا وإداريا
الرئيس الأسد يصدر قانونا لتحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة مستقلة ماليا وإداريا
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم (29) لعام 2022 الذي ينص على تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة ذات طابع إداري مستقلة ماليا وإداريا. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T10:41+0000
2022-07-04T10:41+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
قانون
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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، تأتي هذه الخطوة بهدف منح إدارات المدن الجامعية صلاحيات مالية وإدارية كافية تمكنها من توفير سكن نظيف وآمن ومريح بكفاءة وفاعلية للطلاب.وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار من شأنه أيضا إعطاء الصلاحية في إنجاز الأعمال المطلوبة من خدمات وصيانة وإعادة تأهيل إضافة إلى بناء وحدات جديدة وإدارة المرافق والمنشآت الملحقة بالمدن واستثمار بعضها.وتتضمن المادة (2) من القانون:البند (أ) والذي يشير إلى "إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم المدينة الجامعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في كل محافظة محدث فيها جامعة من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته وترتبط برئيس الجامعة".في حين ‌يؤكد البند (ج) من نفس المادة أن "المدينة الجامعية المحدثة تحل بموجب أحكام هذا القانون محل المدينة الجامعية القائمة في الجامعة، بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتؤول إليها ملكية جميع الأراضي والمباني والمنشآت والأكشاك والنوادي والمطاعم والمقاصف والمسارح والأثاث والتجهيزات والآليات والأدوات الموجودة أو المتعاقد عليها لصالحها بتاريخ نفاذ هذا القانون".وتوضح المادة (3)، أن المدينة الجامعية "تهدف إلى تأمين سكن لائق وآمن بكفاءة وفعالية لطلاب الجامعة المقيمين فيها، وذلك وفق الأسس والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, قانون

الرئيس الأسد يصدر قانونا لتحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة مستقلة ماليا وإداريا

10:41 GMT 04.07.2022
© Sputnik . Алексей Никольский / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . Алексей Никольский
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم (29) لعام 2022 الذي ينص على تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة ذات طابع إداري مستقلة ماليا وإداريا.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، تأتي هذه الخطوة بهدف منح إدارات المدن الجامعية صلاحيات مالية وإدارية كافية تمكنها من توفير سكن نظيف وآمن ومريح بكفاءة وفاعلية للطلاب.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار من شأنه أيضا إعطاء الصلاحية في إنجاز الأعمال المطلوبة من خدمات وصيانة وإعادة تأهيل إضافة إلى بناء وحدات جديدة وإدارة المرافق والمنشآت الملحقة بالمدن واستثمار بعضها.
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وتتضمن المادة (2) من القانون:
البند (أ) والذي يشير إلى "إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم المدينة الجامعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في كل محافظة محدث فيها جامعة من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته وترتبط برئيس الجامعة".
في حين ‌يؤكد البند (ج) من نفس المادة أن "المدينة الجامعية المحدثة تحل بموجب أحكام هذا القانون محل المدينة الجامعية القائمة في الجامعة، بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتؤول إليها ملكية جميع الأراضي والمباني والمنشآت والأكشاك والنوادي والمطاعم والمقاصف والمسارح والأثاث والتجهيزات والآليات والأدوات الموجودة أو المتعاقد عليها لصالحها بتاريخ نفاذ هذا القانون".
وتوضح المادة (3)، أن المدينة الجامعية "تهدف إلى تأمين سكن لائق وآمن بكفاءة وفعالية لطلاب الجامعة المقيمين فيها، وذلك وفق الأسس والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة".
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