https://arabic.sputniknews.com/20220704/الرئيس-التونسي-يزور-الجزائر-للاحتفال-بعيد-استقلالها-الـ60-1064636064.html
الرئيس التونسي يزور الجزائر للاحتفال بعيد استقلالها الـ60
الرئيس التونسي يزور الجزائر للاحتفال بعيد استقلالها الـ60
يصل الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى الجزائر، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T14:04+0000
2022-07-04T14:04+0000
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وذكر بيان رسمي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الرئيس التونسي "سيؤدي زيارة أخوة وعمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يومي 4 و5 يوليو/ تموز الجاري".وأضاف البيان أن "زيارة الرئيس التونسي تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لمشاركة الشعب الجزائري احتفالاته بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر".ويعتزم الجيش الجزائري تنظيم استعراض عسكري، غدا الثلاثاء، وذلك بمناسبة الذكرى الـ60 لعيد استقلال الجزائر.وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن الاستعراض المزمع تنظيمه هو الأضخم من نوعه منذ الاستقلال، وتجري فعالياته تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة.وأقرت مصالح ولاية الجزائر، جملة من الإجراءات تحسبا لاحتفاليات الذكرى الستين للاستقلال، حيث تم وضع مخطط خاص بحركة المرور بالعاصمة، يقضي بغلق وتحويل حركة المرور أمام المركبات والدراجات عبر عدد من المحاور ابتداء من يوم أمس وإلى غاية يوم السادس من نفس الشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/ترقية-رئيس-أركان-الجيش-الجزائري-1064621038.html
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أخبار تونس اليوم, الجزائر, العالم العربي
الرئيس التونسي يزور الجزائر للاحتفال بعيد استقلالها الـ60
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يصل الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى الجزائر، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وذكر بيان رسمي حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، أن الرئيس التونسي "سيؤدي زيارة أخوة وعمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يومي 4 و5 يوليو/ تموز الجاري".
وأضاف البيان أن "زيارة الرئيس التونسي تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لمشاركة الشعب الجزائري احتفالاته بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر".
ويعتزم الجيش الجزائري تنظيم استعراض عسكري، غدا الثلاثاء، وذلك بمناسبة الذكرى الـ60 لعيد استقلال الجزائر.
وقالت صحيفة "النهار"
الجزائرية إن الاستعراض المزمع تنظيمه هو الأضخم من نوعه
منذ الاستقلال، وتجري فعالياته تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأقرت مصالح ولاية الجزائر، جملة من الإجراءات تحسبا لاحتفاليات الذكرى الستين للاستقلال، حيث تم وضع مخطط خاص بحركة المرور بالعاصمة، يقضي بغلق وتحويل حركة المرور أمام المركبات والدراجات عبر عدد من المحاور ابتداء من يوم أمس وإلى غاية يوم السادس من نفس الشهر.