عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220704/الرئيس-التونسي-يزور-الجزائر-للاحتفال-بعيد-استقلالها-الـ60-1064636064.html
الرئيس التونسي يزور الجزائر للاحتفال بعيد استقلالها الـ60
الرئيس التونسي يزور الجزائر للاحتفال بعيد استقلالها الـ60
يصل الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى الجزائر، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T14:04+0000
2022-07-04T14:04+0000
أخبار تونس اليوم
الجزائر
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742271_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_eb51c4424a2cdfcf91738832323f9887.jpg
وذكر بيان رسمي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الرئيس التونسي "سيؤدي زيارة أخوة وعمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يومي 4 و5 يوليو/ تموز الجاري".وأضاف البيان أن "زيارة الرئيس التونسي تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لمشاركة الشعب الجزائري احتفالاته بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر".ويعتزم الجيش الجزائري تنظيم استعراض عسكري، غدا الثلاثاء، وذلك بمناسبة الذكرى الـ60 لعيد استقلال الجزائر.وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن الاستعراض المزمع تنظيمه هو الأضخم من نوعه منذ الاستقلال، وتجري فعالياته تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة.وأقرت مصالح ولاية الجزائر، جملة من الإجراءات تحسبا لاحتفاليات الذكرى الستين للاستقلال، حيث تم وضع مخطط خاص بحركة المرور بالعاصمة، يقضي بغلق وتحويل حركة المرور أمام المركبات والدراجات عبر عدد من المحاور ابتداء من يوم أمس وإلى غاية يوم السادس من نفس الشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/ترقية-رئيس-أركان-الجيش-الجزائري-1064621038.html
أخبار تونس اليوم
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742271_477:0:3206:2047_1920x0_80_0_0_e93de4185a20af985bc4463149d6fd2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, الجزائر, العالم العربي

الرئيس التونسي يزور الجزائر للاحتفال بعيد استقلالها الـ60

14:04 GMT 04.07.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARالرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبرTelegram
يصل الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى الجزائر، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وذكر بيان رسمي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الرئيس التونسي "سيؤدي زيارة أخوة وعمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يومي 4 و5 يوليو/ تموز الجاري".
وأضاف البيان أن "زيارة الرئيس التونسي تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لمشاركة الشعب الجزائري احتفالاته بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر".
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
ترقية رئيس أركان الجيش الجزائري
10:42 GMT
ويعتزم الجيش الجزائري تنظيم استعراض عسكري، غدا الثلاثاء، وذلك بمناسبة الذكرى الـ60 لعيد استقلال الجزائر.
وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن الاستعراض المزمع تنظيمه هو الأضخم من نوعه منذ الاستقلال، وتجري فعالياته تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأقرت مصالح ولاية الجزائر، جملة من الإجراءات تحسبا لاحتفاليات الذكرى الستين للاستقلال، حيث تم وضع مخطط خاص بحركة المرور بالعاصمة، يقضي بغلق وتحويل حركة المرور أمام المركبات والدراجات عبر عدد من المحاور ابتداء من يوم أمس وإلى غاية يوم السادس من نفس الشهر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала