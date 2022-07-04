https://arabic.sputniknews.com/20220704/الشرطة-الأمريكية-تكشف-هوية-وصورة-مطلق-النار-في-شيكاغو-1064653172.html
الشرطة الأمريكية تكشف هوية وصورة مطلق النار في شيكاغو
الشرطة الأمريكية تكشف هوية وصورة مطلق النار في شيكاغو
كشفت الشرطة الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، عن هوية وصورة مطلق النار مسيرة احتفالية بعيد الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك بالقرب من شيكاغو بولاية إلينوي... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T23:51+0000
2022-07-04T23:51+0000
2022-07-04T23:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064653026_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_9236b7aff62f5bbe2570318a6a368ff2.jpg
وقالت سلطات مدينة هايلاند بارك الأمريكية إن المشتبه به في إطلاق النار الجماعي هو روبرت كريمو ويبلغ من العمر 22 عاما.وأضافت سلطات مدينة هايلاند بارك الأمريكية، أن كريمو ما زال طليقا وطالبت السكان بتقديم معلومات تساعد في القبض عليه.وأعلنت سلطات مدينة هايلاند بارك الأمر مقتل 6 أشخاص وإصابة 31 آخرين بعدما أطلق مسلح النار على مسيرة للاحتفال بعيد الاستقلال في هايلاند بارك، بعد بدايتها بعشر دقائق فقط.وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحادث قائلا، "صدمت أنا و(زوجتي) جيل من العنف المسلح العقيم الذي أثار مجددا حزن الأميركيين في يوم الاستقلال".وأضاف "تحدثت مع حاكم (إلينوي جيه.بي) بريتسكر ورئيسة البلدية روتيرنج، وقدمت دعم الحكومة الاتحادية الكامل لمجتمعاتهما. كما أنني دفعت سلطات إنفاذ القانون الاتحادية للمساعدة في البحث بشكل عاجل عن مطلق النار".يذكر أن تقرير حديث، نشر الشهر الماضي، كشف أنه تم تنفيذ 246 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/مقتل-5-أشخاص-وإصابة-16-آخرين-في-إطلاق-نار-استهدف-مسيرة-للاحتفال-بعيد-الاستقلال-في-شيكاغو-الأمريكية-1064646775.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064653026_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6c879ca82d7564d57d8be77c4ae7f322.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الشرطة الأمريكية تكشف هوية وصورة مطلق النار في شيكاغو
تابعنا عبر
كشفت الشرطة الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، عن هوية وصورة مطلق النار مسيرة احتفالية بعيد الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك بالقرب من شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية.
وقالت سلطات مدينة هايلاند بارك الأمريكية إن المشتبه به في إطلاق النار الجماعي هو روبرت كريمو
ويبلغ من العمر 22 عاما.
وأضافت سلطات مدينة هايلاند بارك الأمريكية، أن كريمو ما زال طليقا وطالبت السكان بتقديم معلومات تساعد في القبض عليه.
وأعلنت سلطات مدينة هايلاند بارك الأمر مقتل 6 أشخاص وإصابة 31 آخرين بعدما أطلق مسلح النار على مسيرة للاحتفال بعيد الاستقلال في هايلاند بارك، بعد بدايتها بعشر دقائق فقط.
وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحادث قائلا، "صدمت أنا و(زوجتي) جيل من العنف المسلح العقيم الذي أثار مجددا حزن الأميركيين في يوم الاستقلال".
وأضاف "تحدثت مع حاكم (إلينوي جيه.بي) بريتسكر ورئيسة البلدية روتيرنج، وقدمت دعم الحكومة الاتحادية الكامل لمجتمعاتهما. كما أنني دفعت سلطات إنفاذ القانون الاتحادية للمساعدة في البحث بشكل عاجل عن مطلق النار".
يذكر أن تقرير حديث، نشر الشهر الماضي، كشف أنه تم تنفيذ 246 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2022.