https://arabic.sputniknews.com/20220704/الشرطة-الأمريكية-تكشف-هوية-وصورة-مطلق-النار-في-شيكاغو-1064653172.html

الشرطة الأمريكية تكشف هوية وصورة مطلق النار في شيكاغو

الشرطة الأمريكية تكشف هوية وصورة مطلق النار في شيكاغو

كشفت الشرطة الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، عن هوية وصورة مطلق النار مسيرة احتفالية بعيد الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك بالقرب من شيكاغو بولاية إلينوي... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T23:51+0000

2022-07-04T23:51+0000

2022-07-04T23:51+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت سلطات مدينة هايلاند بارك الأمريكية إن المشتبه به في إطلاق النار الجماعي هو روبرت كريمو ويبلغ من العمر 22 عاما.وأضافت سلطات مدينة هايلاند بارك الأمريكية، أن كريمو ما زال طليقا وطالبت السكان بتقديم معلومات تساعد في القبض عليه.وأعلنت سلطات مدينة هايلاند بارك الأمر مقتل 6 أشخاص وإصابة 31 آخرين بعدما أطلق مسلح النار على مسيرة للاحتفال بعيد الاستقلال في هايلاند بارك، بعد بدايتها بعشر دقائق فقط.وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحادث قائلا، "صدمت أنا و(زوجتي) جيل من العنف المسلح العقيم الذي أثار مجددا حزن الأميركيين في يوم الاستقلال".وأضاف "تحدثت مع حاكم (إلينوي جيه.بي) بريتسكر ورئيسة البلدية روتيرنج، وقدمت دعم الحكومة الاتحادية الكامل لمجتمعاتهما. كما أنني دفعت سلطات إنفاذ القانون الاتحادية للمساعدة في البحث بشكل عاجل عن مطلق النار".يذكر أن تقرير حديث، نشر الشهر الماضي، كشف أنه تم تنفيذ 246 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2022.

https://arabic.sputniknews.com/20220704/مقتل-5-أشخاص-وإصابة-16-آخرين-في-إطلاق-نار-استهدف-مسيرة-للاحتفال-بعيد-الاستقلال-في-شيكاغو-الأمريكية-1064646775.html

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