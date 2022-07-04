https://arabic.sputniknews.com/20220704/مقتل-5-أشخاص-وإصابة-16-آخرين-في-إطلاق-نار-استهدف-مسيرة-للاحتفال-بعيد-الاستقلال-في-شيكاغو-الأمريكية-1064646775.html
مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة للاحتفال بعيد الاستقلال في ولاية إلينوي الأمريكية
مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة للاحتفال بعيد الاستقلال في ولاية إلينوي الأمريكية
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، مقتل 5 أشخاص إثر إطلاق نار استهدف مسيرة احتفالية بعيد الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك بالقرب من شيكاغو بولاية إلينوي... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T17:44+0000
2022-07-04T17:44+0000
2022-07-04T17:52+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. ونشر موقع "شيكاغو صن تايمز" المحلي، إن السلطات التنفيذية بالمنطقة أعلنت مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين بعدما أطلق مسلح النار على مسيرة للاحتفال بعيد الاستقلال في هايلاند بارك، بعد بدايتها بعشر دقائق فقط.ولم تعلن الشرطة إلقاء القبض على المنفذ حتى الآن، ما يعني أن هناك تطورات على الأرض.ودعت السلطات المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الهجوم.وبحسب المصادر، فقد وقع الحادث بعد حوالي 10 دقائق من انطلاق احتفال الرابع من يوليو/تموز في هايلاند بارك بولاية إلينوي.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة للاحتفال بعيد الاستقلال في ولاية إلينوي الأمريكية
17:44 GMT 04.07.2022 (تم التحديث: 17:52 GMT 04.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، مقتل 5 أشخاص إثر إطلاق نار استهدف مسيرة احتفالية بعيد الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك بالقرب من شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية.
القاهرة - سبوتنيك. ونشر موقع "شيكاغو صن تايمز" المحلي، إن السلطات التنفيذية بالمنطقة أعلنت مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين بعدما أطلق مسلح النار على مسيرة للاحتفال بعيد الاستقلال في هايلاند بارك
، بعد بدايتها بعشر دقائق فقط.
ولم تعلن الشرطة إلقاء القبض على المنفذ حتى الآن، ما يعني أن هناك تطورات على الأرض.
ودعت السلطات المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الهجوم.
وبحسب المصادر، فقد وقع الحادث بعد حوالي 10 دقائق من انطلاق احتفال الرابع من يوليو/تموز في هايلاند بارك بولاية إلينوي.