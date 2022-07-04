https://arabic.sputniknews.com/20220704/الشرطة-الدنماركية-تكشف-عن-هوية-ضحايا-حادث-إطلاق-النار-في-مركز-التسوق-في-كوبنهاغن-1064601859.html
الشرطة الدنماركية تكشف عن هوية ضحايا حادث إطلاق النار في مركز التسوق في كوبنهاغن
الشرطة الدنماركية تكشف عن هوية ضحايا حادث إطلاق النار في مركز التسوق في كوبنهاغن
أعلن قائد الشرطة المحلية في العاصمة كوبنهاغن، سورين توماسن، عن هوية الضحايا جراء حادث إطلاق النار في مركز تسوق في وسط البلاد. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T07:14+0000
2022-07-04T07:14+0000
2022-07-04T07:14+0000
العالم
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وقال قائد الشرطة توماسن خلال مؤتمره الصحفي إن "القتلى الثلاثة هم دنماركيان يبلغان من العمر 17 عاما ورجل يبلغ من العمر 47 عاما ويحمل الجنسية الروسية".وتابع توماسن قائلا إن "أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة أثناء إطلاق النار وبينهم إثنان دنماركيان يبلغان من العمر 40 و 19 عامًا، بالإضافة إلى سويدي يبلغ من العمر 50 عامًا وسويدي آخر يبلغ من العمر 16 عامًا وهم بحالة حرجة".وأعلنت الشرطة الدنماركية، يوم أمس الأحد، مقتل عدة أشخاص جراء إطلاق النار في مركز تسوق بالعاصمة كوبنهاغن، مشيرة إلى القبض على مشتبه به من عرق دنماركي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الشرطة الدنماركية تكشف عن هوية ضحايا حادث إطلاق النار في مركز التسوق في كوبنهاغن
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أعلن قائد الشرطة المحلية في العاصمة كوبنهاغن، سورين توماسن، عن هوية الضحايا جراء حادث إطلاق النار في مركز تسوق في وسط البلاد.
وقال قائد الشرطة توماسن خلال مؤتمره الصحفي إن "القتلى الثلاثة هم دنماركيان يبلغان من العمر 17 عاما ورجل يبلغ من العمر 47 عاما ويحمل الجنسية الروسية".
وتابع توماسن قائلا إن "أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة أثناء إطلاق النار وبينهم إثنان دنماركيان يبلغان من العمر 40 و 19 عامًا، بالإضافة إلى سويدي يبلغ من العمر 50 عامًا وسويدي آخر يبلغ من العمر 16 عامًا وهم بحالة حرجة".
وأعلنت الشرطة الدنماركية، يوم أمس الأحد، مقتل
عدة أشخاص جراء إطلاق النار في مركز تسوق بالعاصمة كوبنهاغن، مشيرة إلى القبض على مشتبه به من عرق دنماركي.