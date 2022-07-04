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https://arabic.sputniknews.com/20220704/الشرطة-الدنماركية-تكشف-عن-هوية-ضحايا-حادث-إطلاق-النار-في-مركز-التسوق-في-كوبنهاغن-1064601859.html
الشرطة الدنماركية تكشف عن هوية ضحايا حادث إطلاق النار في مركز التسوق في كوبنهاغن
الشرطة الدنماركية تكشف عن هوية ضحايا حادث إطلاق النار في مركز التسوق في كوبنهاغن
أعلن قائد الشرطة المحلية في العاصمة كوبنهاغن، سورين توماسن، عن هوية الضحايا جراء حادث إطلاق النار في مركز تسوق في وسط البلاد. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T07:14+0000
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وقال قائد الشرطة توماسن خلال مؤتمره الصحفي إن "القتلى الثلاثة هم دنماركيان يبلغان من العمر 17 عاما ورجل يبلغ من العمر 47 عاما ويحمل الجنسية الروسية".وتابع توماسن قائلا إن "أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة أثناء إطلاق النار وبينهم إثنان دنماركيان يبلغان من العمر 40 و 19 عامًا، بالإضافة إلى سويدي يبلغ من العمر 50 عامًا وسويدي آخر يبلغ من العمر 16 عامًا وهم بحالة حرجة".وأعلنت الشرطة الدنماركية، يوم أمس الأحد، مقتل عدة أشخاص جراء إطلاق النار في مركز تسوق بالعاصمة كوبنهاغن، مشيرة إلى القبض على مشتبه به من عرق دنماركي.
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الشرطة الدنماركية تكشف عن هوية ضحايا حادث إطلاق النار في مركز التسوق في كوبنهاغن

07:14 GMT 04.07.2022
© AFP 2022 / OLAFUR STEINAR GESTSSONالشرطة الدنماركية خلال تواجدها بعد إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمركز تسوق بكوبنهاغن، الأحد 3 يوليو/تموز 2022
الشرطة الدنماركية خلال تواجدها بعد إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمركز تسوق بكوبنهاغن، الأحد 3 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© AFP 2022 / OLAFUR STEINAR GESTSSON
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أعلن قائد الشرطة المحلية في العاصمة كوبنهاغن، سورين توماسن، عن هوية الضحايا جراء حادث إطلاق النار في مركز تسوق في وسط البلاد.
وقال قائد الشرطة توماسن خلال مؤتمره الصحفي إن "القتلى الثلاثة هم دنماركيان يبلغان من العمر 17 عاما ورجل يبلغ من العمر 47 عاما ويحمل الجنسية الروسية".
وتابع توماسن قائلا إن "أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة أثناء إطلاق النار وبينهم إثنان دنماركيان يبلغان من العمر 40 و 19 عامًا، بالإضافة إلى سويدي يبلغ من العمر 50 عامًا وسويدي آخر يبلغ من العمر 16 عامًا وهم بحالة حرجة".
وأعلنت الشرطة الدنماركية، يوم أمس الأحد، مقتل عدة أشخاص جراء إطلاق النار في مركز تسوق بالعاصمة كوبنهاغن، مشيرة إلى القبض على مشتبه به من عرق دنماركي.
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