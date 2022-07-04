https://arabic.sputniknews.com/20220704/الصين-توجه-ضربة-قوية-إلى-بوينغالأمريكية-بعقد-صفقة-شراء-ضخمة-لطائرات-إيرباص-1064621179.html
الصين توجه ضربة قوية إلى "بوينغ"الأمريكية بعقد صفقة شراء ضخمة لطائرات "إيرباص"
الصين توجه ضربة قوية إلى "بوينغ"الأمريكية بعقد صفقة شراء ضخمة لطائرات "إيرباص"
أعربت شركة الطائرات الأمريكية "بوينغ" عن استيائها بعد قيام الصين بعقد صفقة شراء ضخمة مع أبرز منافسيها "إيرباص". 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T10:51+0000
2022-07-04T10:51+0000
2022-07-04T10:51+0000
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وأعلنت 3 شركات طيران صينية كبرى، يوم الجمعة الماضي، أنها ستشتري ما مجموعه 292 طائرة من شركة "إيرباص" بأكثر من 37 مليار دولار، وهو واحد من أكبر الطلبيات على الإطلاق لشركة "إيرباص".وأعربت "بوينغ" عن "خيبة أملها" إزاء صفقة الصين، وشكت من أن "الخلافات الجيوسياسية" بين واشنطن وبكين تلحق الضرر بآفاق أعمال الشركة، وحثت على الحوار والتوافق بين الحكومتين، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكيةواعتبرت الشركة الأمريكية أن "الصين ترسل إشارة بصفقتها مع "إيرباص"، وهذا يضرنا بشكل رهيب".وفي إطار الصفقة الضخمة، فسوف تستحوذ شركة "تشاينا إيسترن" على 100 طائرة من طراز "A320neo"، بينما ستستحوذ شركة "تشاينا ساوذرن" على 96 طائرة من نفس الطراز، وستحصل شركة "إير تشاينا" وشركة "شنزين إير لاينز" الفرعية على 64 و32 طائرة طراز "A320neo" على التوالي.وفيما لم تحدد شركات الطيران الصينية طرازات عائلة "A320" المعنية، فإن مصدر مقرب كشف أنها تشمل طائرات "A320" و"A321" القادرة على نقل المزيد من الركاب، بالإضافة إلى بعض طائرات A319الأصغر، وفقا لمحطة "يورو نيوز".ومن المقرر أن تتم جميع عمليات تسليم الـ292 طائرة "إيرباص" إلى الشركات الصينية بين عامي 2023 و 2027 ، مما يشير إلى أن العقد قد تم التفاوض عليه منذ فترة طويلة
https://arabic.sputniknews.com/20220419/هل-أخطأ-رجل-أعمال-خليجي-واشترى-طائرتين-حقيقيتين-لابنه-في-عيد-ميلاده-بوينغ-توضح-1061360300.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين توجه ضربة قوية إلى "بوينغ"الأمريكية بعقد صفقة شراء ضخمة لطائرات "إيرباص"
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أعربت شركة الطائرات الأمريكية "بوينغ" عن استيائها بعد قيام الصين بعقد صفقة شراء ضخمة مع أبرز منافسيها "إيرباص".
وأعلنت 3 شركات طيران صينية كبرى، يوم الجمعة الماضي، أنها ستشتري ما مجموعه 292 طائرة من شركة "إيرباص" بأكثر من 37 مليار دولار، وهو واحد من أكبر الطلبيات على الإطلاق لشركة "إيرباص".
وأعربت "بوينغ" عن "خيبة أملها" إزاء صفقة الصين، وشكت من أن "الخلافات الجيوسياسية" بين واشنطن وبكين تلحق الضرر بآفاق أعمال الشركة، وحثت على الحوار والتوافق بين الحكومتين، وفقا لوكالة "بلومبرغ"
الأمريكية
واعتبرت الشركة الأمريكية أن "الصين ترسل إشارة بصفقتها مع "إيرباص"، وهذا يضرنا بشكل رهيب".
وفي إطار الصفقة الضخمة، فسوف تستحوذ شركة "تشاينا إيسترن" على 100 طائرة من طراز "A320neo"، بينما ستستحوذ شركة "تشاينا ساوذرن" على 96 طائرة من نفس الطراز، وستحصل شركة "إير تشاينا" وشركة "شنزين إير لاينز" الفرعية على 64 و32 طائرة طراز "A320neo" على التوالي.
وفيما لم تحدد شركات الطيران الصينية طرازات عائلة "A320" المعنية، فإن مصدر مقرب كشف أنها تشمل طائرات "A320" و"A321" القادرة على نقل المزيد من الركاب، بالإضافة إلى بعض طائرات A319الأصغر، وفقا لمحطة "يورو نيوز"
.
ومن المقرر أن تتم جميع عمليات تسليم الـ292 طائرة "إيرباص" إلى الشركات الصينية بين عامي 2023 و 2027 ، مما يشير إلى أن العقد قد تم التفاوض عليه منذ فترة طويلة