https://arabic.sputniknews.com/20220704/انتقادات-فلسطينية-لواشنطن-بعد-تقرير-لا-يحمل-إسرائيل-مسؤولية-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1064650857.html

انتقادات فلسطينية لواشنطن بعد تقرير لا يحمل إسرائيل مسؤولية مقتل شيرين أبو عاقلة

انتقادات فلسطينية لواشنطن بعد تقرير لا يحمل إسرائيل مسؤولية مقتل شيرين أبو عاقلة

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن المحققين في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية، شيرين أبو عاقلة، لم يتمكنوا من تحديد أصل الرصاصة التي أودت بحياتها، موضحة... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T20:54+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن التحقيق الذي أشرف عليه أمريكيون، أوضح أن "المحققين لم يتمكنوا من التوصل لنتيجة فيما يتعلق بأصل الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة".وأضاف البيان "قرر خبراء المقذوفات أن الرصاصة تضررت بشكل بالغ مما حال دون التوصل إلى نتيجة واضحة".كما خلص المحققون إلى أن "إطلاق النار من مواقع الجيش الإسرائيلي كان مسؤولاً على الأرجح عن مقتل شيرين أبو عاقلة، ولم يتم التوصل لأي سبب للاعتقاد بأن هذا كان متعمدًا ولكنه نتيجة لظروف مأساوية خلال عملية عسكرية بقيادة الجيش الإسرائيلي ضد فصائل الجهاد الفلسطينية".من جانبها اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، أن الحكومة الإسرائيلية تحاول التخلي عن مسؤوليتها تجاه مقتل شيرين أبو عاقلة، داعية الإدارة الأمريكية إلى ضرورة الحفاظ على مصداقيتها على خلفية مشاركتها في التحقيقات حول الحادث.وشدد بيان الرئاسة، على أن الإدارة الفلسطينية ستتابع "قضية اغتيال أبو عاقلة في المحاكم الدولية خاصة أمام المحكمة الجنائية"، مؤكدة أنها "لن تقبل بالتلاعب بنتيجة التحقيق الفلسطينية".فيما انتقدت أيضأ الخارجية الفلسطينية التقرير الأمريكي، مؤكدة مواصلة العمل مع "الجنائية الدولية" بشأن القضية.ومن جانبها عبّرت حركة "حماس" الفلسطينية، في بيان أيضا، عن رفضها الشديد لنتائج التحقيق الأمريكي بشأن مقتل أبو عاقلة ووصفته بالمنحاز للحكومة الإسرائيلية.أما أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، فقد أكد أيضًا على استكمال الإجراءات الفلسطينية أمام المحاكم الدولية، محملا حكومة "الاحتلال الإسرائيلي" مسؤولية مقتل شيرين أبو عاقلة.فيما دعت عائلة الصحفية الفلسطينية الأمريكية، الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات فورية لتحقيق العدالة، معربة عن عدم تصديقها للبيان الصادر من الولايات المتحدة حول حيثيات عملية القتل.وأوضحت العائلة، في بيان نشرته اليوم الاثنين، تعقيبا على بيان وزارة الخارجية الأمريكية، "سوف نستمر في الدعوة إلى العدالة والمحاسبة، وندعو الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات فورية لتحقيق العدالة"، مشددة على أن الوضع لم ينته بعد.وتابعت العائلة: "كان هناك العديد من شهود العيان على القتل، ولدينا، تقارير من وسائل الإعلام المحلية والدولية المتعددة ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بأن جنديا إسرائيليا أطلق الرصاصة القاتلة، وأنه لم يكن هناك عناصر مسلحة أخرى في منطقة جنين، حيث قتلت شيرين".وأشارت العائلة إلى أن "التركيز على الرصاصة دائما كان في غير محله، وكانت محاولة من الجانب الإسرائيلي لتغير القصة لصالحه"، مضيفة، "الحقيقة أن الجيش الإسرائيلي قتل شيرين، وفقا للسياسات التي تجعل من جميع الفلسطينيين، سواء مدنيين، صحافة أو غير ذلك، كأهداف مشروعة".أما النيابة العامة الفلسطينية، فقد هاجمت بدورها التقرير الأمريكي، موضحة أنها توصلت إلى ما يؤكد بشكل قاطع مقتلها باستهداف مباشر من الجيش الإسرائيلي، ومشيرة إلى عدم صحة ما جاء على لسان واشنطن بأن حالة المقذوف الناري لم تكن تسمح بالوصول لنتيجة واضحة.وجاء في بيان للنيابة أن نتائج تحقيقاتها في القضية "حسمت بشكل قاطع أن اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة كان باستهداف مباشر من أحد أفراد قوة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأثبتت بوجه قاطع أن وقت ومكان وقوع الجريمة لم يكن هناك أي مظاهر أو مواجهات مسلحة".وتابع البيان: "أما بخصوص ما صرح به الجانب الأمريكي بشأن نتائج الفحص الفني من وجود أضرار بالغة في المقذوف الناري حالت دون التوصل إلى نتيجة واضحة بشأنه، فإن النيابة العامة تؤكد عدم صحة ذلك وتستغرب ما ورد في البيان كون أن التقارير الفنية الموجودة لدينا تؤكد أن الحالة التي عليها المقذوف الناري قابلة للمطابقة مع السلاح المستخدم".وأكدت النيابة العامة أن "الجهة المختصة بإجراء التحقيق قانونا هي النيابة العامة الفلسطينية وأي نتائج تحقيقات تجريها أي جهات أخرى غير ملزمة لنا قانوناً، واستناداً إلى التحقيقات فان إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعمد اغتيال الشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وسنعمل على استكمال إجراءاتنا القانونية لملاحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية".يذكر أن شيرين أبو عاقلة هي صحفيّة فلسطينيّة كانت تعمل لدى قناة "الجزيرة" لأكثر من 25 عاما، وقد قُتلت في صباح الحادي عشر من مايو/أيار 2022 أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية. وأُصيبت أبو عاقلة برصاصة مباشِرة في رأسها، ونُقِلَت إلى مستشفى ابن سينا التخصّصي حيث أُعلن عن وفاتها.

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