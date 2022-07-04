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https://arabic.sputniknews.com/20220704/سكان-موسكو-يغيرون-اسم-المنطقة-التي-تقع-فيها-السفارة-البريطانية-إلى-لوغانسك-1064628505.html
سكان موسكو يغيرون اسم المنطقة التي تقع فيها السفارة البريطانية إلى "لوغانسك"
سكان موسكو يغيرون اسم المنطقة التي تقع فيها السفارة البريطانية إلى "لوغانسك"
اختار سكان العاصمة الروسية موسكو تغيير اسم المنطقة التي تقع فيها السفارة البريطانية باسم "لوغانسك"، حسبما أفاد الموقع الرسمي لحكومة موسكو. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T12:28+0000
2022-07-04T12:28+0000
روسيا
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بدأ التصويت على المنطقة التي أصبح اسمها "ساحة جمهورية لوغانسك الشعبية" كجزء من مشروع "المواطن النشط" اليوم الاثنين.وجاء في بيان الحكومة: "صوّت في المجموع 109603 مواطن. توزيع الإجابات: 56.85% المنطقة الواقعة على طول جسر سمولينسكايا بين بروتوشني لين والمخرج إلى شارع نوفي أربات (بالقرب من السفارة البريطانية)، 10.64% المنطقة الواقعة على طول شارع أكاديميكا بيليوجين بين لينينسكي بروسبكت و منتزه فورونتسوفسكي (بالقرب من القنصلية الألمانية)، 13.78% المنطقة الواقعة على طول بولشوي رزفسكي لين بالقرب من تقاطع شارع مالايا مولتشانوفكا (بين سفارتي ليتوانيا وبلجيكا)، 18.73% يجب أن يقرر ذلك المتخصصون".
https://arabic.sputniknews.com/20220608/سكان-موسكو-يختارون-اسما-جديدا-لساحة-بالقرب-من-السفارة-الأمريكية-1063254448.html
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سكان موسكو يغيرون اسم المنطقة التي تقع فيها السفارة البريطانية إلى "لوغانسك"

12:28 GMT 04.07.2022
© Sputnik . Владимир Астапковичمركز الأعمال الدولي "موسكو سيتي"
مركز الأعمال الدولي موسكو سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . Владимир Астапкович
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اختار سكان العاصمة الروسية موسكو تغيير اسم المنطقة التي تقع فيها السفارة البريطانية باسم "لوغانسك"، حسبما أفاد الموقع الرسمي لحكومة موسكو.
بدأ التصويت على المنطقة التي أصبح اسمها "ساحة جمهورية لوغانسك الشعبية" كجزء من مشروع "المواطن النشط" اليوم الاثنين.
وجاء في بيان الحكومة: "صوّت في المجموع 109603 مواطن. توزيع الإجابات: 56.85% المنطقة الواقعة على طول جسر سمولينسكايا بين بروتوشني لين والمخرج إلى شارع نوفي أربات (بالقرب من السفارة البريطانية)، 10.64% المنطقة الواقعة على طول شارع أكاديميكا بيليوجين بين لينينسكي بروسبكت و منتزه فورونتسوفسكي (بالقرب من القنصلية الألمانية)، 13.78% المنطقة الواقعة على طول بولشوي رزفسكي لين بالقرب من تقاطع شارع مالايا مولتشانوفكا (بين سفارتي ليتوانيا وبلجيكا)، 18.73% يجب أن يقرر ذلك المتخصصون".
صورة على خلفية مبنى كوتيلنيكي (أمام الصورة)، وناطحات سحاب المركز التجاري موسكفا سيتي ومبنى وزارة الخارجية الروسية (وسط الصورة) في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
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