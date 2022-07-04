https://arabic.sputniknews.com/20220704/سيارات-تسلا-تضيف-ميزة-أمان-جديدة-رصد-حفر-الطرق-والأرصفة-المكسورة-1064631435.html
سيارات "تسلا" تضيف ميزة أمان جديدة... رصد حفر الطرق والأرصفة المكسورة
سيارات "تسلا" تضيف ميزة أمان جديدة... رصد حفر الطرق والأرصفة المكسورة
اكتسبت سيارات "تسلا" الكهربائية ميزة جديدة لضمان سلامة وأمان الركاب، وهي قدرتها على المسح بحثا عن الحفر والأرصفة المكسورة وكذلك عيوب الطرق الأخرى. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T13:18+0000
2022-07-04T13:18+0000
2022-07-04T13:18+0000
شركة تسلا
مجتمع
منوعات
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وتتوافر الميزة الجديدة في آخر تحديث لبرنامجها (2022.20)، وذلك في طرازي "إس" و"إكس"، المزودان بنظام تعليق تكيفي في السيارات، وفقا لموقع "إلكتريك".وستساهم الميزة في تحديد بيانات "خارطة طريق تقريبية"، لما يمكن أن تحتويه الطرق من عيوب لكي يتفاداها سائق السيارة أثناء القيادة.وكان مؤسس شركة "تسلا"، الملياردير إيلون ماسك، ألمح قبل عامين إلى وصول هذه الميزة إلى سياراته.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة تسلا, مجتمع, منوعات
سيارات "تسلا" تضيف ميزة أمان جديدة... رصد حفر الطرق والأرصفة المكسورة
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اكتسبت سيارات "تسلا" الكهربائية ميزة جديدة لضمان سلامة وأمان الركاب، وهي قدرتها على المسح بحثا عن الحفر والأرصفة المكسورة وكذلك عيوب الطرق الأخرى.
وتتوافر الميزة الجديدة في آخر تحديث لبرنامجها (2022.20)، وذلك في طرازي "إس" و"إكس"، المزودان بنظام تعليق تكيفي في السيارات، وفقا لموقع "إلكتريك"
.
وستساهم الميزة في تحديد بيانات "خارطة طريق تقريبية"، لما يمكن أن تحتويه الطرق من عيوب لكي يتفاداها سائق السيارة أثناء القيادة.
وكان مؤسس شركة "تسلا"، الملياردير إيلون ماسك، ألمح قبل عامين إلى وصول هذه الميزة إلى سياراته.