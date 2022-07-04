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https://arabic.sputniknews.com/20220704/سيارات-تسلا-تضيف-ميزة-أمان-جديدة-رصد-حفر-الطرق-والأرصفة-المكسورة-1064631435.html
سيارات "تسلا" تضيف ميزة أمان جديدة... رصد حفر الطرق والأرصفة المكسورة
سيارات "تسلا" تضيف ميزة أمان جديدة... رصد حفر الطرق والأرصفة المكسورة
اكتسبت سيارات "تسلا" الكهربائية ميزة جديدة لضمان سلامة وأمان الركاب، وهي قدرتها على المسح بحثا عن الحفر والأرصفة المكسورة وكذلك عيوب الطرق الأخرى. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T13:18+0000
2022-07-04T13:18+0000
شركة تسلا
مجتمع
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وتتوافر الميزة الجديدة في آخر تحديث لبرنامجها (2022.20)، وذلك في طرازي "إس" و"إكس"، المزودان بنظام تعليق تكيفي في السيارات، وفقا لموقع "إلكتريك".وستساهم الميزة في تحديد بيانات "خارطة طريق تقريبية"، لما يمكن أن تحتويه الطرق من عيوب لكي يتفاداها سائق السيارة أثناء القيادة.وكان مؤسس شركة "تسلا"، الملياردير إيلون ماسك، ألمح قبل عامين إلى وصول هذه الميزة إلى سياراته.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/شركة-صينية-تزيح-تسلا-عن-عرش-سوق-السيارات-الكهربائية-لأول-مرة-في-التاريخ-1064629330.html
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شركة تسلا, مجتمع, منوعات

سيارات "تسلا" تضيف ميزة أمان جديدة... رصد حفر الطرق والأرصفة المكسورة

13:18 GMT 04.07.2022
© AFP 2022 / VIVEK PRAKASHسيارات "تسلا" الكهربائية
سيارات تسلا الكهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© AFP 2022 / VIVEK PRAKASH
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اكتسبت سيارات "تسلا" الكهربائية ميزة جديدة لضمان سلامة وأمان الركاب، وهي قدرتها على المسح بحثا عن الحفر والأرصفة المكسورة وكذلك عيوب الطرق الأخرى.
وتتوافر الميزة الجديدة في آخر تحديث لبرنامجها (2022.20)، وذلك في طرازي "إس" و"إكس"، المزودان بنظام تعليق تكيفي في السيارات، وفقا لموقع "إلكتريك".
وستساهم الميزة في تحديد بيانات "خارطة طريق تقريبية"، لما يمكن أن تحتويه الطرق من عيوب لكي يتفاداها سائق السيارة أثناء القيادة.
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وكان مؤسس شركة "تسلا"، الملياردير إيلون ماسك، ألمح قبل عامين إلى وصول هذه الميزة إلى سياراته.
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