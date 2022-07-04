https://arabic.sputniknews.com/20220704/قديروف-ينشر-مقطع-فيديو-ساخر-لزيلينسكي-وهو-يوقع-على-الاستسلام-1064624198.html
قديروف ينشر مقطع فيديو ساخر لزيلينسكي وهو يوقع على الاستسلام
قديروف ينشر مقطع فيديو ساخر لزيلينسكي وهو يوقع على الاستسلام
نشر رئيس الشيشان رمضان قديروف محاكاة ساخرة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وهو يوقع وثيقة الاستسلام ويردد عبارة "أخمات سيلا" (الوحدة الشيشانية الخاصة). 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T11:15+0000
2022-07-04T11:15+0000
2022-07-04T11:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
رمضان قديروف
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ونشر قديروف على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": مقطع فيديو فكاهي يظهر شخص يشبه الرئيس الأوكراني زيلينسكي وهو يوقع وثيقة الاستسلام ويردد عبارة "أخمات سيلا" أمام الرئيس الشيشاني.أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ عملية تحرير لوغانسك بنجاح.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رمضان قديروف
قديروف ينشر مقطع فيديو ساخر لزيلينسكي وهو يوقع على الاستسلام
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نشر رئيس الشيشان رمضان قديروف محاكاة ساخرة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وهو يوقع وثيقة الاستسلام ويردد عبارة "أخمات سيلا" (الوحدة الشيشانية الخاصة).
ونشر قديروف على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": مقطع فيديو فكاهي يظهر شخص يشبه الرئيس الأوكراني زيلينسكي وهو يوقع وثيقة الاستسلام ويردد عبارة "أخمات سيلا"
أمام الرئيس الشيشاني.
أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ عملية تحرير لوغانسك بنجاح.
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.