https://arabic.sputniknews.com/20220704/قيرغيزستان-تستأنف-الرحلات-الجوية-مع-الصين-اعتبارا-من-5-يوليو-1064621535.html
قيرغيزستان تستأنف الرحلات الجوية مع الصين اعتبارا من 5 يوليو
قيرغيزستان تستأنف الرحلات الجوية مع الصين اعتبارا من 5 يوليو
قال المكتب الصحفي لمطار ماناس الدولي في العاصمة القيرغيزية بيشكيك، اليوم الاثنين، إن قيرغيزستان ستستأنف الرحلات الجوية مع الصين اعتبارا من 5 يوليو/تموز. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T10:54+0000
2022-07-04T10:54+0000
2022-07-04T10:54+0000
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قيرغيزستان
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وذكر البيان أنه "بعد التعليق في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، تم استئناف رحلة منتظمة على طريق أورومتشي - بيشكيك - أورومتشي".وتم تحديد أن الرحلة سيتم تشغيلها من 5 يوليو مرة واحدة في الأسبوع - أيام الثلاثاء - من قبل خطوط جنوب الصين الجوية، حيث سيكون زمن الرحلة بين المدن ساعتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/كازاخستان-تصادق-على-اتفاقية-تسليم-معدات-عسكرية-إلى-قيرغيزستان-1063420302.html
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العالم, الصين, قيرغيزستان
قيرغيزستان تستأنف الرحلات الجوية مع الصين اعتبارا من 5 يوليو
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قال المكتب الصحفي لمطار ماناس الدولي في العاصمة القيرغيزية بيشكيك، اليوم الاثنين، إن قيرغيزستان ستستأنف الرحلات الجوية مع الصين اعتبارا من 5 يوليو/تموز.
وذكر البيان أنه "بعد التعليق في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، تم استئناف رحلة منتظمة على طريق أورومتشي - بيشكيك - أورومتشي".
وتم تحديد أن الرحلة سيتم تشغيلها من 5 يوليو مرة واحدة في الأسبوع - أيام الثلاثاء - من قبل خطوط جنوب الصين الجوية، حيث سيكون زمن الرحلة بين المدن ساعتين.