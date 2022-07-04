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https://arabic.sputniknews.com/20220704/كازاخستان-وروسيا-توقعان-خطة-عمل-للتعاون-الصناعي-بقيمة-65-مليار-دولار-1064625216.html
كازاخستان وروسيا توقعان خطة عمل للتعاون الصناعي بقيمة 6.5 مليار دولار
كازاخستان وروسيا توقعان خطة عمل للتعاون الصناعي بقيمة 6.5 مليار دولار
قال رئيس الوزراء الكازاخستاني عليخان سمايلوف في معرض "إنوبروم"، إن أكثر من 6.5 مليار دولار من الاستثمارات سيتم توفيرها من خلال برنامج الإجراءات المشتركة في... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T11:35+0000
2022-07-04T11:35+0000
العالم
روسيا
كازاخستان
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وقال سمايلوف خلال جولة تفقدية للمعرض الصناعي الدولي الثاني عشر مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين "هذا العام نحن دولة شريكة لهذا المعرض الصناعي الدولي الكبير. وكجزء من هذا المعرض، نخطط للتوقيع على حوالي 23 اتفاقية، إحداها برنامج عمل مشترك في إطار التعاون الصناعي بقيمة 6.5 مليار دولار"، مضيفا "نحن نرغب في المضي قدما لتطوير وتوسيع تفاعلنا التعاوني مع حلفائنا".بدوره، شكر رئيس الوزراء الروسي سمايلوف على مشاركة بلاده في المعرض المقام في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية، مشيرا إلى أن أكثر من 200 شركة من كازاخستان تشارك في المعرض، مضيفا "لقد نظرنا الآن في عدد من الصناعات المبتكرة ولا يسعنا إلا أن نفرح بأن كلا من التعاون الصناعي والتوطين ينموان".وتابع ميشوستين "بهذا المعنى، يبدو لي أنه بعد هذا المعرض لا يزال هناك زخم جديد للشراكة، وسنواصل تطوير تعاوننا المشترك والإنتاج الصناعي، وهناك عدد من المشاريع الجديدة المخطط لها والتي سنناقشها بالتفصيل خلال المفاوضات (مع رئيس وزراء كازاخستان)".واطلع الجانبان على مختلف المنتجات المعروضة في جناح كازاخستان، بما في ذلك الشركات المصنعة للحافلات ومكونات السيارات والأدوية والإلكترونيات اللاسلكية والمركبات الكهربائية وغيرها من السلع.
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العالم, روسيا, كازاخستان

كازاخستان وروسيا توقعان خطة عمل للتعاون الصناعي بقيمة 6.5 مليار دولار

11:35 GMT 04.07.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov
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قال رئيس الوزراء الكازاخستاني عليخان سمايلوف في معرض "إنوبروم"، إن أكثر من 6.5 مليار دولار من الاستثمارات سيتم توفيرها من خلال برنامج الإجراءات المشتركة في إطار التعاون بين الصناعة في روسيا وكازاخستان.
وقال سمايلوف خلال جولة تفقدية للمعرض الصناعي الدولي الثاني عشر مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين "هذا العام نحن دولة شريكة لهذا المعرض الصناعي الدولي الكبير. وكجزء من هذا المعرض، نخطط للتوقيع على حوالي 23 اتفاقية، إحداها برنامج عمل مشترك في إطار التعاون الصناعي بقيمة 6.5 مليار دولار"، مضيفا "نحن نرغب في المضي قدما لتطوير وتوسيع تفاعلنا التعاوني مع حلفائنا".
بدوره، شكر رئيس الوزراء الروسي سمايلوف على مشاركة بلاده في المعرض المقام في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية، مشيرا إلى أن أكثر من 200 شركة من كازاخستان تشارك في المعرض، مضيفا "لقد نظرنا الآن في عدد من الصناعات المبتكرة ولا يسعنا إلا أن نفرح بأن كلا من التعاون الصناعي والتوطين ينموان".
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وتابع ميشوستين "بهذا المعنى، يبدو لي أنه بعد هذا المعرض لا يزال هناك زخم جديد للشراكة، وسنواصل تطوير تعاوننا المشترك والإنتاج الصناعي، وهناك عدد من المشاريع الجديدة المخطط لها والتي سنناقشها بالتفصيل خلال المفاوضات (مع رئيس وزراء كازاخستان)".
واطلع الجانبان على مختلف المنتجات المعروضة في جناح كازاخستان، بما في ذلك الشركات المصنعة للحافلات ومكونات السيارات والأدوية والإلكترونيات اللاسلكية والمركبات الكهربائية وغيرها من السلع.
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