https://arabic.sputniknews.com/20220704/ميشوستين-لدينا-العديد-من-الأصدقاء-في-العالم-وروسيا-لا-يمكن-عزلها-1064628015.html

ميشوستين: لدينا العديد من الأصدقاء في العالم وروسيا لا يمكن عزلها

ميشوستين: لدينا العديد من الأصدقاء في العالم وروسيا لا يمكن عزلها

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين: إن "روسيا لا يمكن عزلها، فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعالم ولديها العديد من الأصدقاء فيها". 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T12:24+0000

2022-07-04T12:24+0000

2022-07-04T12:30+0000

العالم

روسيا

معرض

ميخائيل ميشوستين

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وقال ميشوستين خلال كلمة ألقاها في المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم 2022": "لدينا العديد من الأصدقاء في العالم. نحن نقدر ونحترم الجميع. وحقيقة أننا اجتمعنا معا على هذه المنصة تؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن عزل روسيا. نحن مرتبطون ارتباطا وثيقا بالعالم بأسره".وأضاف رئيس الوزراء الروسي أن "الصناعة الروسية أثبتت قدرتها على الصمود والقدرة على التكيف مع التحديات الجديدة، وفي غضون خمسة أشهر نما حجم الإنتاج الصناعي بنحو 3% من حيث القيمة السنوية، ولا يزال الاقتصاد في المنطقة الخضراء"، مشيرا إلى أن "هناك تراجع معين في بعض القطاعات الاقتصادية، لكننا لم نقترب من أي نقطة حرجة في أي منها"، مؤكدا أن أحد العوامل المهمة في استقرار الوضع هو الإجراءات التي تم تبنيها على وجه السرعة لدعم القطاع الصناعي.ولمواجهة التحديات، أشار ميخائيل ميشوستين إلى أن روسيا بحاجة إلى الانتقال من نموذج تطوير رائد في جميع القطاعات، وهي الطريقة الوحيدة التي ستتمكن من زيادة صادرات التكنولوجيا الفائقة بها، منوها إلى أنه لتحقيق هذه النتيجة، هناك حاجة إلى أدوات دعم جديدة على نطاق المنظومة، بما في ذلك الحوافز الجادة لتطوير البنية التحتية الصناعية والتعاون بين القطاعات.وتابع "آمل أن تعمل الجهود المشتركة للخبراء ورجال الأعمال وممثلي الحكومات على تطوير مقترحات خلال المحادثات القادمة حول كيف يمكن للصناعة الروسية أن تتغلب بشكل أكثر فعالية على تحديات اليوم"، مشيرا إلى أن موضوع المعرض هذا العام هو "التحول الصناعي".ويقام المعرض الدولي الصناعي " إنوبروم 2022" في مدينة يكاترينبورغ الروسية في 4-7 يوليو/تموز، وتبلغ المساحة الإجمالية لمعرض "صنع في روسيا" حوالي 477 مترا مربعا.وسيكون الموضوع الرئيسي للمعرض وبرنامج الأعمال الخاص به هو "التحول الصناعي: من التحديات إلى الفرص الجديدة"، وسيتم عرض آخر التطورات المحلية والمشتركة الحالية في مجال أتمتة الإنتاج والتنقل الجديد والمواد الحديثة وغيرها من المجالات الواعدة.ويعقد معرض "إنوبروم"، في يكاترينبرغ سنويا منذ عام 2010، ويركز برنامج الأعمال للمعرض هذا العام على الفرص التي يمكن افتتاحها في أسواق جديدة، كما تعد كازاخستان هذا العام دولة شريكة للمعرض، في حين تم الإعلان عن مشاركة أكثر من 600 شركة عالمية، فيما ينتظر مشاركة وفود رسمية من 25 دولة حول العالم.

https://arabic.sputniknews.com/20220704/كازاخستان-وروسيا-توقعان-خطة-عمل-للتعاون-الصناعي-بقيمة-65-مليار-دولار-1064625216.html

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العالم, روسيا, معرض, ميخائيل ميشوستين