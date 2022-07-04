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https://arabic.sputniknews.com/20220704/وزير-الخارجية-الفنزويلي-كاراكاس-وموسكو-تواصلان-التعاون-في-قطاع-النفط-وتعملان-على-تجاوز-العقوبات-1064625840.html
وزير الخارجية الفنزويلي: كاراكاس وموسكو تواصلان التعاون في قطاع النفط وتعملان على تجاوز العقوبات
وزير الخارجية الفنزويلي: كاراكاس وموسكو تواصلان التعاون في قطاع النفط وتعملان على تجاوز العقوبات
أكد وزير الخارجية الفنزويلي كارلوس فاريا، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أن فنزويلا وروسيا ستواصلان التعاون في قطاع النفط وتأملان... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T11:53+0000
2022-07-04T11:53+0000
روسيا
العالم
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وقال فاريا خلال المؤتمر الذي عقب محادثات أجراها الجانبان: "بالنسبة للتعاون (بين روسيا وفنزويلا) في قطاع الطاقة، فإنه لم يتوقف أبدا منذ التقارب بين بلداننا".وأشار الوزير الفنزويلي إلى أن بلاده تعمل على "مشاريع محددة مع شركات في روسيا الاتحادية، ونواصل تعميق هذا العمل".وتابع فاريا: "نأمل أن نتمكن من الاتفاق على سبل تساعد على الالتفاف على العقبات القائمة وحل المشاكل المتعلقة بالآليات المالية".وأوضح فاريا أن روسيا طورت مثل هذه الآليات لدفع ثمن البضائع التي تسمح لها بمواصلة التعامل والتفاعل مع الدول الأخرى في الوضع الحالي.وأضاف الوزير الفنزويلي: "في صناعة النفط، تأمل شركة النفط الفنزويلية في التوصل إلى نفس الحلول المالية، والحلول في صناعة النقل".وجاء المؤتمر الصحفي عقب محادثات أجراها الجانبان الروسي والفنزويلي، اليوم الاثنين، في العاصمة الروسية موسكو، ناقشا من خلالها مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى آفاق تعميق التعاون في مختلف المجالات وتعزيز تنسيق السياسة الخارجية بين البلدين.
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روسيا, العالم

وزير الخارجية الفنزويلي: كاراكاس وموسكو تواصلان التعاون في قطاع النفط وتعملان على تجاوز العقوبات

11:53 GMT 04.07.2022
© Sputnik . Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين) ووزير الخارجية الفنزويلي كارلوس فاريا خلال لقاء في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين) ووزير الخارجية الفنزويلي كارلوس فاريا خلال لقاء في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أكد وزير الخارجية الفنزويلي كارلوس فاريا، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أن فنزويلا وروسيا ستواصلان التعاون في قطاع النفط وتأملان في التوصل إلى اتفاقيات تسمح للدول بتجاوز القيود الغربية في التمويل واللوجستيات.
وقال فاريا خلال المؤتمر الذي عقب محادثات أجراها الجانبان: "بالنسبة للتعاون (بين روسيا وفنزويلا) في قطاع الطاقة، فإنه لم يتوقف أبدا منذ التقارب بين بلداننا".
وأشار الوزير الفنزويلي إلى أن بلاده تعمل على "مشاريع محددة مع شركات في روسيا الاتحادية، ونواصل تعميق هذا العمل".
وتابع فاريا: "نأمل أن نتمكن من الاتفاق على سبل تساعد على الالتفاف على العقبات القائمة وحل المشاكل المتعلقة بالآليات المالية".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
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وأوضح فاريا أن روسيا طورت مثل هذه الآليات لدفع ثمن البضائع التي تسمح لها بمواصلة التعامل والتفاعل مع الدول الأخرى في الوضع الحالي.
وأضاف الوزير الفنزويلي: "في صناعة النفط، تأمل شركة النفط الفنزويلية في التوصل إلى نفس الحلول المالية، والحلول في صناعة النقل".
وجاء المؤتمر الصحفي عقب محادثات أجراها الجانبان الروسي والفنزويلي، اليوم الاثنين، في العاصمة الروسية موسكو، ناقشا من خلالها مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى آفاق تعميق التعاون في مختلف المجالات وتعزيز تنسيق السياسة الخارجية بين البلدين.
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