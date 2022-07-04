https://arabic.sputniknews.com/20220704/لافروف-موسكو-سترد-على-طرد-دبلوماسيين-روس-من-بلغاريا-1064625338.html

لافروف: موسكو سترد على طرد دبلوماسيين روس من بلغاريا

لافروف: موسكو سترد على طرد دبلوماسيين روس من بلغاريا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو سترد على طرد دبلوماسيين روس من بلغاريا. 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T11:37+0000

2022-07-04T11:37+0000

2022-07-04T11:37+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

العالم

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وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره الفنزويلي، كارلوس فاريا، إن موسكو سترد بالمثل على قيام بلغاريا بطرد دبلوماسيين روس.وجاء المؤتمر الصحفي عقب محادثات أجراها الجانبان الروسي والفنزويلي، اليوم الاثنين، في العاصمة الروسية موسكو، ناقشا من خلالها مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى آفاق تعميق التعاون في مختلف المجالات وتعزيز تنسيق السياسة الخارجية بين البلدين.وأعلن رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، في 28 حزيران/يونيو، طرد 70 دبلوماسيا روسيا بمزاعم الاشتباه بضلوعهم في أنشطة "تجسس"، بحسب التلفزيون الوطني البلغاري.وقال بيتكوف: "أود أن أهنئ أجهزة الأمن البلغارية ووزارة الخارجية على عملهم. أود أن أقول لجميع الدول الأجنبية، وليس فقط لروسيا، أنه لدينا أجهزة تحمي مصالح البلاد، وأي شخص يعمل ضد مصالح بلغاريا، سيتم ترحيله"، بحسب مزاعمه.ووفقا لبيتكوف، فإن معظم الدبلوماسيين المطرودين عملوا لصالح أجهزة الأمن، مستخدمين أنشطتهم الدبلوماسية كغطاء، بحسب ادعاءاته.

https://arabic.sputniknews.com/20220630/السفارة-الروسية-في-بلغاريا-لا-تستبعد-قطع-العلاقات-الدبلوماسية-بين-البلدين-1064473659.html

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