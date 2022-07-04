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https://arabic.sputniknews.com/20220704/لافروف-موسكو-سترد-على-طرد-دبلوماسيين-روس-من-بلغاريا-1064625338.html
لافروف: موسكو سترد على طرد دبلوماسيين روس من بلغاريا
لافروف: موسكو سترد على طرد دبلوماسيين روس من بلغاريا
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو سترد على طرد دبلوماسيين روس من بلغاريا. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T11:37+0000
2022-07-04T11:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره الفنزويلي، كارلوس فاريا، إن موسكو سترد بالمثل على قيام بلغاريا بطرد دبلوماسيين روس.وجاء المؤتمر الصحفي عقب محادثات أجراها الجانبان الروسي والفنزويلي، اليوم الاثنين، في العاصمة الروسية موسكو، ناقشا من خلالها مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى آفاق تعميق التعاون في مختلف المجالات وتعزيز تنسيق السياسة الخارجية بين البلدين.وأعلن رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، في 28 حزيران/يونيو، طرد 70 دبلوماسيا روسيا بمزاعم الاشتباه بضلوعهم في أنشطة "تجسس"، بحسب التلفزيون الوطني البلغاري.وقال بيتكوف: "أود أن أهنئ أجهزة الأمن البلغارية ووزارة الخارجية على عملهم. أود أن أقول لجميع الدول الأجنبية، وليس فقط لروسيا، أنه لدينا أجهزة تحمي مصالح البلاد، وأي شخص يعمل ضد مصالح بلغاريا، سيتم ترحيله"، بحسب مزاعمه.ووفقا لبيتكوف، فإن معظم الدبلوماسيين المطرودين عملوا لصالح أجهزة الأمن، مستخدمين أنشطتهم الدبلوماسية كغطاء، بحسب ادعاءاته.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/السفارة-الروسية-في-بلغاريا-لا-تستبعد-قطع-العلاقات-الدبلوماسية-بين-البلدين-1064473659.html
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لافروف: موسكو سترد على طرد دبلوماسيين روس من بلغاريا

11:37 GMT 04.07.2022
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو سترد على طرد دبلوماسيين روس من بلغاريا.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره الفنزويلي، كارلوس فاريا، إن موسكو سترد بالمثل على قيام بلغاريا بطرد دبلوماسيين روس.
وجاء المؤتمر الصحفي عقب محادثات أجراها الجانبان الروسي والفنزويلي، اليوم الاثنين، في العاصمة الروسية موسكو، ناقشا من خلالها مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى آفاق تعميق التعاون في مختلف المجالات وتعزيز تنسيق السياسة الخارجية بين البلدين.
وأعلن رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، في 28 حزيران/يونيو، طرد 70 دبلوماسيا روسيا بمزاعم الاشتباه بضلوعهم في أنشطة "تجسس"، بحسب التلفزيون الوطني البلغاري.
علم بلغاريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
السفارة الروسية في بلغاريا لا تستبعد "قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"
30 يونيو, 18:50 GMT
وقال بيتكوف: "أود أن أهنئ أجهزة الأمن البلغارية ووزارة الخارجية على عملهم. أود أن أقول لجميع الدول الأجنبية، وليس فقط لروسيا، أنه لدينا أجهزة تحمي مصالح البلاد، وأي شخص يعمل ضد مصالح بلغاريا، سيتم ترحيله"، بحسب مزاعمه.
ووفقا لبيتكوف، فإن معظم الدبلوماسيين المطرودين عملوا لصالح أجهزة الأمن، مستخدمين أنشطتهم الدبلوماسية كغطاء، بحسب ادعاءاته.
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