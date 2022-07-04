عربي
شويغو يعلن تدمير 196 دبابة ومدرعة أوكرانية و12 طائرة ومروحية واحدة خلال أسبوعين
https://arabic.sputniknews.com/20220704/وزير-الخارجية-الفنزويلي-يشكر-روسيا-على-دعمها-للحوار-بين-كراكاس-والمعارضة-1064617796.html
وزير الخارجية الفنزويلي يشكر روسيا على دعمها للحوار بين كراكاس والمعارضة
وزير الخارجية الفنزويلي يشكر روسيا على دعمها للحوار بين كراكاس والمعارضة
أعرب وزير الخارجية الفنزويلي كارلوس فاريا عن امتنانه لروسيا لدعمها في الحوار بين كاراكاس والمعارضة. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T10:19+0000
2022-07-04T10:19+0000
العالم
روسيا
رئاسة فنزويلا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103931/19/1039311943_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7fd71476efd878e112de7e6ed6ce92b6.jpg
وقال الوزير في بداية المفاوضات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف "نود أن نشكركم، ونشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والحكومة الروسية على دعمكم السياسي ودعمكم للعمليات الوطنية التي تجري في فنزويلا، وأنا أتحدث عن مشاركة روسيا كوسيط في المفاوضات مع المعارضة الفنزويلية".بدوره، أشار لافروف إلى أن موسكو ترحب بالتطبيع التدريجي للوضع داخل الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، ويرى أنه "بفضل السياسة المختصة والمسؤولة للحكومة بقيادة الرئيس مادورو، تعود البلاد إلى طريق التنمية المستدامة".وكانت الاحتجاجات الجماهيرية قد بدأت في فنزويلا في أوائل عام 2019 ضد الرئيس نيكولاس مادورو بعد وقت قصير من أدائه اليمين، حيث أعلن خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، نفسه بشكل غير قانوني رئيسا مؤقتا للدولة.وأعلنت عدد من الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، الاعتراف بغوايدو، الذي وصفه مادورو بأنه دمية في يد الولايات المتحدة، في حين دعمت روسيا والصين وتركيا وعدد من الدول الأخرى مادورو كرئيس شرعي.وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، توقفت المفاوضات بين السلطات الفنزويلية والمعارضة اليمينية في مكسيكو سيتي، والتي تهدف إلى إخراج البلاد من الأزمة وحل التوترات الاجتماعية، وذلك بسبب تسليم الدبلوماسي الفنزويلي أليكس صعب للولايات المتحدة، الذي كان عضوا رسميا في الوفد المفاوض من حكومة مادورو.وفي مارس/آذار 2022، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استئناف وتوسيع المفاوضات مع المعارضة، دون التصريح عن أي معلومات أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/فنزويلا-تريد-التعامل-مع-روسيا-بالعملات-الوطنية-الروبل-والبوليفار--1063747376.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103931/19/1039311943_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_41237f19b34a2e66070bd7e375410708.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, رئاسة فنزويلا

وزير الخارجية الفنزويلي يشكر روسيا على دعمها للحوار بين كراكاس والمعارضة

10:19 GMT 04.07.2022
© Sputnik . Eva Maria Uzcategui / الذهاب إلى بنك الصورمظاهرات المعارضة الفنزويلية (خوان غوايدو) في كاراكاس، فنزويلا فبراير/ شباط 2019
مظاهرات المعارضة الفنزويلية (خوان غوايدو) في كاراكاس، فنزويلا فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . Eva Maria Uzcategui
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعرب وزير الخارجية الفنزويلي كارلوس فاريا عن امتنانه لروسيا لدعمها في الحوار بين كاراكاس والمعارضة.
وقال الوزير في بداية المفاوضات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف "نود أن نشكركم، ونشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والحكومة الروسية على دعمكم السياسي ودعمكم للعمليات الوطنية التي تجري في فنزويلا، وأنا أتحدث عن مشاركة روسيا كوسيط في المفاوضات مع المعارضة الفنزويلية".
بدوره، أشار لافروف إلى أن موسكو ترحب بالتطبيع التدريجي للوضع داخل الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، ويرى أنه "بفضل السياسة المختصة والمسؤولة للحكومة بقيادة الرئيس مادورو، تعود البلاد إلى طريق التنمية المستدامة".
وكانت الاحتجاجات الجماهيرية قد بدأت في فنزويلا في أوائل عام 2019 ضد الرئيس نيكولاس مادورو بعد وقت قصير من أدائه اليمين، حيث أعلن خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، نفسه بشكل غير قانوني رئيسا مؤقتا للدولة.
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
فنزويلا تريد التعامل مع روسيا بالعملات الوطنية.. الروبل والبوليفار
16 يونيو, 20:57 GMT
وأعلنت عدد من الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، الاعتراف بغوايدو، الذي وصفه مادورو بأنه دمية في يد الولايات المتحدة، في حين دعمت روسيا والصين وتركيا وعدد من الدول الأخرى مادورو كرئيس شرعي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، توقفت المفاوضات بين السلطات الفنزويلية والمعارضة اليمينية في مكسيكو سيتي، والتي تهدف إلى إخراج البلاد من الأزمة وحل التوترات الاجتماعية، وذلك بسبب تسليم الدبلوماسي الفنزويلي أليكس صعب للولايات المتحدة، الذي كان عضوا رسميا في الوفد المفاوض من حكومة مادورو.
وفي مارس/آذار 2022، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استئناف وتوسيع المفاوضات مع المعارضة، دون التصريح عن أي معلومات أخرى.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала