https://arabic.sputniknews.com/20220704/وزير-الخارجية-المصري-ووزير-الدولة-البريطاني-لشمال-إفريقيا-يبحثان-قضايا-حقوق-الإنسان-1064652423.html
وزير الخارجية المصري ووزير الدولة البريطاني لشمال إفريقيا يبحثان قضايا حقوق الإنسان
وزير الخارجية المصري ووزير الدولة البريطاني لشمال إفريقيا يبحثان قضايا حقوق الإنسان
استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الدولة البريطاني لشؤون شمال إفريقيا طارق أحمد، التطورات على الساحة الليبية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T21:52+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية حول زيارة شكري للندن اليوم الاثنين، لتدشين أعمال مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة، "الوزيران تبادلا وجهات النظر حول عدد من شواغل كل منهما ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان".وخلال اللقاء أكد الوزيران على ما يمثله تدشين مجلس المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة "حيث سيسهم في تعزيز مجالات العمل المشترك لاسيما دفع التعاون في مجالات الاقتصاد وزيادة الاستثمارات البريطانية في مصر وكذا معدل التبادل التجاري بينهما".بالإضافة إلى ما طرح خلال اللقاء، تناول الوزيران "تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وسبل التعاون للتخفيف من آثار تلك الأزمة"، كما "تبادلا الرؤى حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأوضاع في ليبيا".ومن ناحية أخرى، تناول الوزير شكري والوزير طارق أحمد التحضيرات الجارية لاستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر عقده بمصر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.وتوجَه سامح شكري إلى لندن لتدشين مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك برئاسة مشتركة بين الوزير شكري ونظيرته البريطانية ليز تراس، حيث ستشهد أعمال المجلس مشاورات سياسية بين الجانبين ومناقشة الموضوعات الاقتصادية والتجارية بمشاركة وزيرة السياسة التجارية البريطانية بيني موردنت.وعلى صعيد متصل بالزيارة، كانت أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الاثنين، نقلا عن تراس أنها "ستثير قضية الناشط السياسي المعتقل لدى مصر علاء عبد الفتاح، خلال زيارة لنظيرها المصري سامح شكري إلى العاصمة البريطانية لندن".وفي 12 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت أسرة الناشط علاء عبد الفتاح عن حصوله على الجنسية البريطانية، وذلك بعد قضاءه ثلاث سنوات ونصف من حكم بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/بريطانيا-تضم-جنوب-سيناء-إلى-قائمة-مناطق-السفر-الآمنة-في-مصر-1060055200.html
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وزير الخارجية المصري ووزير الدولة البريطاني لشمال إفريقيا يبحثان قضايا حقوق الإنسان
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استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الدولة البريطاني لشؤون شمال إفريقيا طارق أحمد، التطورات على الساحة الليبية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة إلى جانب قضايا حقوق الإنسان.
القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية حول زيارة شكري للندن اليوم الاثنين، لتدشين أعمال مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة، "الوزيران تبادلا وجهات النظر حول عدد من شواغل كل منهما ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان".
وخلال اللقاء أكد الوزيران على ما يمثله تدشين مجلس المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة "حيث سيسهم في تعزيز مجالات العمل المشترك لاسيما دفع التعاون في مجالات الاقتصاد وزيادة الاستثمارات البريطانية في مصر وكذا معدل التبادل التجاري بينهما".
بالإضافة إلى ما طرح خلال اللقاء، تناول الوزيران "تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وسبل التعاون للتخفيف من آثار تلك الأزمة"، كما "تبادلا الرؤى حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأوضاع في ليبيا".
ومن ناحية أخرى، تناول الوزير شكري والوزير طارق أحمد التحضيرات الجارية لاستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر عقده بمصر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وتوجَه سامح شكري إلى لندن لتدشين مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك برئاسة مشتركة بين الوزير شكري ونظيرته البريطانية ليز تراس، حيث ستشهد أعمال المجلس مشاورات سياسية بين الجانبين ومناقشة الموضوعات الاقتصادية والتجارية بمشاركة وزيرة السياسة التجارية البريطانية بيني موردنت.
وعلى صعيد متصل بالزيارة، كانت أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الاثنين، نقلا عن تراس أنها "ستثير قضية الناشط السياسي المعتقل لدى مصر علاء عبد الفتاح، خلال زيارة لنظيرها المصري سامح شكري إلى العاصمة البريطانية لندن".
وفي 12 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت أسرة الناشط علاء عبد الفتاح عن حصوله على الجنسية البريطانية، وذلك بعد قضاءه ثلاث سنوات ونصف من حكم بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.