https://arabic.sputniknews.com/20220705/آبي-أحمد-يعلن-الاتفاق-مع-البرهان-على-حل-القضايا-العالقة-بين-إثيوبيا-والسودان-سلميا-1064672591.html

آبي أحمد يعلن الاتفاق مع البرهان على حل القضايا العالقة بين إثيوبيا والسودان سلميا

آبي أحمد يعلن الاتفاق مع البرهان على حل القضايا العالقة بين إثيوبيا والسودان سلميا

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، أنه "اتفق مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، على ضرورة الالتزام بالحوار والحل... 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T11:44+0000

2022-07-05T11:44+0000

2022-07-05T11:44+0000

أخبار السودان اليوم

أخبار إثيوبيا

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وقال آبي أحمد، عبر حسابه على تويتر، في أعقاب اجتماع مع البرهان في نيروبي على هامش اجتماعات قمة إيغاد، إنهما "اتفقا على وجود الكثير من أوجه التعاون للعمل عليها بجانب "الالتزام بالحوار والحل السلمي في مواجهة القضايا العالقة".وكان بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ذكر في وقت سابق، أن "الاجتماع الذي عقد بين عبد الفتاح البرهان وآبي أحمد في نيروبي مغلق".ويأتي هذا اللقاء بعدما اتهم الجيش السوداني الأسبوع الماضي نظيره الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، فيما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".في المقابل، أعلن الجيش الإثيوبي، في وقت سابق، استعداده للعمل مع نظيره السوداني في التحقيقات المتعلقة بالحادث، معربا عن أمله في أن تنأى الحكومة السودانية بنفسها عن أي تصعيد.وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال خلال لقائه بمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر، في الخرطوم على "حرص السودان على علاقات سوية ومتزنة مع الجارة إثيوبيا".

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