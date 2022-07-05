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أمير قطر يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة "شل"
أمير قطر يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة "شل"
استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لمجموعة "شل"، فان بيردن. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T14:10+0000
2022-07-05T14:10+0000
أخبار قطر اليوم
شل
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وحسب بيان نشره الديوان الأميري القطري عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن الشيخ تميم استقبل فان بيردن صباح اليوم الثلاثاء في مكتبه بالديوان الأميري.ولفت البيان إلى أن زياردة بيردن كانت بهدف السلام على الأمير بمناسبة زيارتهم لقطر، موضحا أن اللقاء تضمن "استعراض علاقات التعاون القائمة بين دولة قطر ومجموعة شل بي إل سي وسبل تنميتها وتطويرها".وكانت شركة "إنرجي شل" قد أعنلت اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقية مع شركة النفط والغاز القطرية "قطر إنرجي" بشأن مشروع رئيسي للغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال الشرقي.وقالت الشركة القطرية بعد ذلك: "وقعت قطر للطاقة اتفاقية مع الشريك الدولي الرابع - مجموعة شل، التي ستستحوذ على حصة نسبتها 6.25% في تطوير جزء من حقل الشمال الشرقي، تبلغ تكلفة تطويره حوالي 28.75 مليار دولار".
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أخبار قطر اليوم, شل

أمير قطر يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة "شل"

14:10 GMT 05.07.2022
© AP Photo / Jon Gambrellأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Jon Gambrell
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استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لمجموعة "شل"، فان بيردن.
وحسب بيان نشره الديوان الأميري القطري عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن الشيخ تميم استقبل فان بيردن صباح اليوم الثلاثاء في مكتبه بالديوان الأميري.
ولفت البيان إلى أن زياردة بيردن كانت بهدف السلام على الأمير بمناسبة زيارتهم لقطر، موضحا أن اللقاء تضمن "استعراض علاقات التعاون القائمة بين دولة قطر ومجموعة شل بي إل سي وسبل تنميتها وتطويرها".
وكانت شركة "إنرجي شل" قد أعنلت اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقية مع شركة النفط والغاز القطرية "قطر إنرجي" بشأن مشروع رئيسي للغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال الشرقي.
وأقيم حفل التوقيع في الدوحة بحضور الرئيس التنفيذي لشركة "شل" بن فان بيردن ووزير الدولة القطري للطاقة سعد الكعبي.
وقالت الشركة القطرية بعد ذلك: "وقعت قطر للطاقة اتفاقية مع الشريك الدولي الرابع - مجموعة شل، التي ستستحوذ على حصة نسبتها 6.25% في تطوير جزء من حقل الشمال الشرقي، تبلغ تكلفة تطويره حوالي 28.75 مليار دولار".
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