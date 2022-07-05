https://arabic.sputniknews.com/20220705/إعلام-عائلة-شيرين-أبو-عاقلة-عارضت-نقل-الرصاصة-للجانب-الأمريكي-1064679793.html

إعلام: عائلة شيرين أبو عاقلة عارضت نقل "الرصاصة" للجانب الأمريكي

إعلام: عائلة شيرين أبو عاقلة عارضت نقل "الرصاصة" للجانب الأمريكي

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الثلاثاء، عن معارضة عائلة الإعلامية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، نقل الرصاصة التي قتلت بها إلى الجانب الأمريكي. 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T13:51+0000

2022-07-05T13:51+0000

2022-07-05T13:51+0000

شيرين أبو عاقلة

أخبار فلسطين اليوم

أخبار العالم العربي

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وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن عائلة الصحفية والإعلامية شيرين أبو عاقلة عارضت موافقة نقل السلطة الفلسطينية الرصاصة التي أودت بحياة شيرين إلى الجانب الأمريكي.وأوضحت الصحيفة أن عائلة أبو عاقلة رأت أنه من الأفضل اعتماد خطة عمل يمكن بموجبها التوجه لمحكمة العدل الدولية للتحقيق في واقعة مقتل ابنتهم، شيرين أبو عاقلة، وليس نقل الرصاصة لأي إدارة أمريكية سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية.وكانت الرئاسة الفلسطينية، قد اتهمت أمس الاثنين، في بيان لها، الحكومة الإسرائيلية بمحاولة التخلي عن مسؤوليتها تجاه مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، داعية الإدارة الأمريكية إلى "ضرورة الحفاظ على مصداقيتها على خلفية مشاركتها في التحقيقات حول الحادث"، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وشدد البيان، على أن "الإدارة الفلسطينية ستتابع قضية اغتيال أبو عاقلة في المحاكم الدولية خاصة أمام المحكمة الجنائية"، مؤكدة أنها لن "تقبل بالتلاعب بنتيجة التحقيق الفلسطينية".وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاثنين، أن المحققين في مقتل شيرين أبو عاقلة، لم يتمكنوا من تحديد مصدر الرصاصة التي أودت بحياتها، موضحة أنها قتلت على الأرجح بنيران من مواقع اسرائيلية لكن لا يوجد سبب للاعتقاد بأن مقتلها كان عمدا.كما أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، نتيجة التحقيقات بشأن مقتل مراسلة قناة "الجزيرة"، والتي أشارت إلى أن فريق الطب الشرعي الإسرائيلي لم يتمكن من التوصل للجهة المسؤولة عن مقتلها بسبب حالة الرصاصة.وأعلن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعادت الرصاصة التي أدت لقتل الصحفية في قناة "الجزيرة" القطرية شيرين أبو عاقلة بعد إجراء الفحوصات المخبرية عليها.وجاء إعادة الرصاصة بعد مرور 24 ساعة على تسليمها من السلطة الفلسطينية للجانب الأمريكي لإجراء فحص جنائي منفرد في مقر السفارة الأمريكية في القدس بعد وصول خبراء خصيصا لهذا الغرض من الولايات المتحدة.وقال الشلالدة، إن الهدف من تسليم الرصاصة للجانب الأمريكي تسهيل مهمة إجراء التحقيق في "جريمة" مقتل أبو عاقلة"، مضيفا أن "السلطة الفلسطينية تنتظر التقرير الأمريكي بشأن مقتل أبو عاقلة لبدء إجراءات طلب المحاكمة وتقديم المسؤولين للعدالة".وقتلت أبو عاقلة (51 عاما) التي ولدت في القدس برصاصة حية بالرأس في 11 مايو/ أيار الماضي خلال تغطيتها عملية اقتحام للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، في حادثة لاقت تنديدا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا.

https://arabic.sputniknews.com/20220704/النيابة-العامة-الفلسطينية-تكذب-البيان-الأمريكي-بشأن-اغتيال-شيرين-أبو-عاقلة-1064640291.html

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شيرين أبو عاقلة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم العربي