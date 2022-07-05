https://arabic.sputniknews.com/20220705/إعلام-مقتل-ثاني-مرتزق-فرنسي-في-أوكرانيا-1064658903.html
إعلام: مقتل ثاني مرتزق فرنسي في أوكرانيا
إعلام: مقتل ثاني مرتزق فرنسي في أوكرانيا
أشار تقرير إعلامي إلى مقتل ثاني مرتزق فرنسي في أوكرانيا متأثرا بجراحه، ويبلغ من العمر 20 عاما. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T07:19+0000
2022-07-05T07:19+0000
2022-07-05T07:19+0000
أخبار أوكرانيا
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وبحسب تقرير لـRTL، فإن الصاحب العشرين عاما أدريان د، مات متأثرا بجراحه في 25 يونيو.يشار إلى أن حوالي 50 من المرتزقة الفرنسيين يعملون على أراضي أوكرانيا. وفي يونيو، أفادت محطة الإذاعة الفرنسية "أوروبا 1" عن مقتل أول مرتزق فرنسي في أوكرانيا. كما ذكرت "ليبراسيون" ، يمكن أن يكون الفرنسي المقتول ويلفريد بليريو البالغ من العمر 32 عامًا مرتبطًا بمجموعات اليمين المتطرف الفرنسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إعلام: مقتل ثاني مرتزق فرنسي في أوكرانيا
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أشار تقرير إعلامي إلى مقتل ثاني مرتزق فرنسي في أوكرانيا متأثرا بجراحه، ويبلغ من العمر 20 عاما.
وبحسب تقرير لـRTL
، فإن الصاحب العشرين عاما أدريان د، مات متأثرا
بجراحه في 25 يونيو.
وبحسب المحطة الإذاعية، فقد انضم في مارس/آذار إلى الفيلق الدولي الذي تم تشكيله كجزء من القوات الأوكرانية. وأصيب أدريان بالقرب من خاركوف في مطلع يونيو/ حزيران في نفس القصف الذي أسفر عن مقتل مرتزق فرنسي آخر.
يشار إلى أن حوالي 50 من المرتزقة الفرنسيين يعملون على أراضي أوكرانيا. وفي يونيو، أفادت محطة الإذاعة الفرنسية "أوروبا 1" عن مقتل أول مرتزق فرنسي في أوكرانيا. كما ذكرت "ليبراسيون" ، يمكن أن يكون الفرنسي المقتول ويلفريد بليريو البالغ من العمر 32 عامًا مرتبطًا بمجموعات اليمين المتطرف الفرنسية.