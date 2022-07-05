https://arabic.sputniknews.com/20220705/التضخم-في-تونس-يرتفع-إلى-أعلى-معدل-خلال-3-عقود-1064683295.html
التضخم في تونس يرتفع إلى أعلى معدل خلال 3 عقود
التضخم في تونس يرتفع إلى أعلى معدل خلال 3 عقود
ارتفع التضخم في تونس خلال الشهر الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، في ظل زيادة بالغة في أسعار السلع. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T14:38+0000
2022-07-05T14:38+0000
2022-07-05T14:38+0000
أخبار تونس اليوم
تضخم
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وقال المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الثلاثاء، إن التضخم السنوي ارتفع إلى 8.1 % في يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بـ 7.8 % خلال مايو/ أيار السابق له.وذكر موقع قناة "نسمة" أن هذا الارتفاع يعود في الأساس إلى الزيادة التي شهدتها أسعار السلع الغذائية والأثاث والتجهيزات المنزلية.وتعاني تونس من أزمة اقتصادية حادة، تفاقمت بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا، وارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والمواد الأساسية.وكانت تونس قد شهدت في تسعينيات القرن الماضي مستويات تضخم قياسية تجاوزت 9 في المئة، وفوق 16 في المئة في الثمانينات.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/قيس-سعيد-يدعو-التونسيين-للتصويت-بـنعم-على-الدستور-الجديد-وينفي-أن-يكون-مهيئا-لعودة-الاستبداد-1064658247.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, تضخم
التضخم في تونس يرتفع إلى أعلى معدل خلال 3 عقود
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ارتفع التضخم في تونس خلال الشهر الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، في ظل زيادة بالغة في أسعار السلع.
وقال المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الثلاثاء، إن التضخم السنوي ارتفع إلى 8.1 % في يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بـ 7.8 % خلال مايو/ أيار السابق له.
وذكر موقع قناة "نسمة"
أن هذا الارتفاع يعود في الأساس إلى الزيادة التي شهدتها أسعار السلع الغذائية والأثاث والتجهيزات المنزلية.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية حادة، تفاقمت بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا، وارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والمواد الأساسية.
وكانت تونس قد شهدت في تسعينيات القرن الماضي مستويات تضخم قياسية تجاوزت 9 في المئة، وفوق 16 في المئة في الثمانينات.