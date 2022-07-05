https://arabic.sputniknews.com/20220705/قيس-سعيد-يدعو-التونسيين-للتصويت-بـنعم-على-الدستور-الجديد-وينفي-أن-يكون-مهيئا-لعودة-الاستبداد-1064658247.html
قيس سعيد يدعو التونسيين للتصويت بـ"نعم" على الدستور الجديد وينفي أن يكون مهيئا لعودة الاستبداد
قيس سعيد يدعو التونسيين للتصويت بـ"نعم" على الدستور الجديد وينفي أن يكون مهيئا لعودة الاستبداد
دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، التونسيين إلى دعم مشروع الدستور الجديد والتصويت بـ"نعم" حتى تتحقق أهداف الثورة. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T06:54+0000
2022-07-05T06:54+0000
2022-07-05T06:54+0000
أخبار تونس اليوم
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وقال سعيد، في بيان نشرته الرئاسة التونسية، إن "الدستور المعروض على الشعب يعبر عن روح الثورة ولا مساس فيه بالحريات والحقوق على الإطلاق"، مضيفا: "قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم وتتحقق أهداف الثورة".وتابع: "الجميع يتذكر كيف أفلت الكثيرون من المحاسبة بعد إفراغ خزائن الدولة وإفتعال الأزمات، التاريخ لن يعيد نفسه، ومشروع الدستور من روح الثورة".وأكد سعيد أن المهمة الأولى للدولة هي تحقيق الإندماج، مشددا على أن التاريخ لن يعود أبدا إلى الوراء، وأن مشروع الدستور هو من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح.وبدأت أمس الاثنين، في تونس حملة الاستفتاء على مشروع الدستور، بعد أن تم نشره ف يالجريدة الرسمية للدولة الخميس الماضي.ووفقا لموقع إذاعة موزاييك التونسية، فإن عدد المقبولين من أجل المشاركة في هذه الحملة 170 تم توزيعهم بين 26 منظمة وجمعية و24 حزبا و120 شخصا.وقررت هيئة الانتخابات التونسية، تمديد فترة تحديد الموقف من المشروع المعروض على الاستفتاء للمشاركين في الحملة، بيومين، إمّا بنعم أو لا، لافتة إلى أنه "في حالة انقضاء 24 ساعة على التمديد دون إيداع تحديد الموقف من المشروع، يمكن للهيئة سحب تصريح المشاركة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
قيس سعيد يدعو التونسيين للتصويت بـ"نعم" على الدستور الجديد وينفي أن يكون مهيئا لعودة الاستبداد
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دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، التونسيين إلى دعم مشروع الدستور الجديد والتصويت بـ"نعم" حتى تتحقق أهداف الثورة.
وقال سعيد، في بيان نشرته الرئاسة التونسية، إن "الدستور المعروض على الشعب يعبر عن روح الثورة ولا مساس فيه بالحريات والحقوق على الإطلاق"، مضيفا: "قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم وتتحقق أهداف الثورة".
وتابع: "الجميع يتذكر كيف أفلت الكثيرون من المحاسبة بعد إفراغ خزائن الدولة وإفتعال الأزمات، التاريخ لن يعيد نفسه، ومشروع الدستور من روح الثورة".
وأكد سعيد أن المهمة الأولى للدولة هي تحقيق الإندماج، مشددا على أن التاريخ لن يعود أبدا إلى الوراء، وأن مشروع الدستور هو من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح.
وبدأت أمس الاثنين، في تونس حملة الاستفتاء على مشروع الدستور
، بعد أن تم نشره ف يالجريدة الرسمية للدولة الخميس الماضي.
ووفقا لموقع إذاعة موزاييك
التونسية، فإن عدد المقبولين من أجل المشاركة في هذه الحملة 170 تم توزيعهم بين 26 منظمة وجمعية و24 حزبا و120 شخصا.
وقررت هيئة الانتخابات التونسية، تمديد فترة تحديد الموقف
من المشروع المعروض على الاستفتاء للمشاركين في الحملة، بيومين، إمّا بنعم أو لا، لافتة إلى أنه "في حالة انقضاء 24 ساعة على التمديد دون إيداع تحديد الموقف من المشروع، يمكن للهيئة سحب تصريح المشاركة".