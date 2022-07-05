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الرئيس الفلسطيني يصل الجزائر للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال
الرئيس الفلسطيني يصل الجزائر للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال
وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى الجزائر للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T08:28+0000
2022-07-05T08:28+0000
العالم العربي
الجزائر
استقلال
محمود عباس
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وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأنه كان في استقبال الرئيس الفلسطيني، رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن ووزير الخارجية رمطان لعمامرة ووزير العدل عبد الرشيد طبي.واستعرض محمود عباس ورئيس الوزراء الجزائري حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، فيما عزف النشيد الوطني الفلسطيني، ومن ثم توجه الرئيس إلى مقر إقامته.هذا وسيلتقي الرئيس الفلسطيني، خلال الزيارة، الرئيس تبون لاطلاعه على آخر مستجدات القضية الفلسطينية.كما حل الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، مساء الاثنين بالجزائر، للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.وأكد بيان للرئاسة الصحراوية "إن هذه المناسبة الخالدة تمجد واحدة من أكثر لحظات التاريخ المعاصر وقعا وتأثيرا في تاريخ الجزائر وفي تاريخ المنطقة بل وتاريخ البشرية، وبشكل خاص الشعوب والبلدان المضطهدة، الرازحة تحت نير الظلم والاستعمار".
https://arabic.sputniknews.com/20211206/زيارة-محمود-عباس-للجزائر-كيف-ستؤثر-على-ملفات-القمة-العربية؟-1053643076.html
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العالم العربي, الجزائر, استقلال, محمود عباس

الرئيس الفلسطيني يصل الجزائر للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال

08:28 GMT 05.07.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZمؤتمر صحفي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفلسطيني محمود عباس في برلين، ألمانيا 29 أغسطس/ آب 2019
مؤتمر صحفي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفلسطيني محمود عباس في برلين، ألمانيا 29 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZ
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وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى الجزائر للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأنه كان في استقبال الرئيس الفلسطيني، رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن ووزير الخارجية رمطان لعمامرة ووزير العدل عبد الرشيد طبي.
واستعرض محمود عباس ورئيس الوزراء الجزائري حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، فيما عزف النشيد الوطني الفلسطيني، ومن ثم توجه الرئيس إلى مقر إقامته.
هذا وسيلتقي الرئيس الفلسطيني، خلال الزيارة، الرئيس تبون لاطلاعه على آخر مستجدات القضية الفلسطينية.
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كما حل الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، مساء الاثنين بالجزائر، للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.
وأكد بيان للرئاسة الصحراوية "إن هذه المناسبة الخالدة تمجد واحدة من أكثر لحظات التاريخ المعاصر وقعا وتأثيرا في تاريخ الجزائر وفي تاريخ المنطقة بل وتاريخ البشرية، وبشكل خاص الشعوب والبلدان المضطهدة، الرازحة تحت نير الظلم والاستعمار".
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