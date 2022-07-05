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https://arabic.sputniknews.com/20220705/السيسي-ورئيس-قبرص-يناقشان-مكافحة-الإرهاب-والهجرة-غير-الشرعية-1064691185.html
السيسي ورئيس قبرص يناقشان مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية
السيسي ورئيس قبرص يناقشان مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية
أكد الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، حرصه على تبادل وجهات النظر والتشاور مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
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2022-07-05T16:22+0000
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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في مصر، تلقى السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من أناستاسيادس، تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الرئيس القبرصي أعرب عن حرصه على تبادل وجهات النظر والتشاور مع السيسي تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التنسيق تجاه عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين.وأكد السيسي من جانبه، بحسب بيان الرئاسة المصرية، اعتزاز مصر بمظاهر علاقات التعاون المتميزة مع قبرص وما تشهده من تطور إيجابي.وأشار السيسي إلى تطلع مصر إلى الارتقاء بمختلف جوانب ذلك التعاون البناء، لا سيما على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، وكذلك في مجال الطاقة، وذلك على نحو يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.ولفت المتحدث الرسمي إلى أن "الاتصال تطرق كذلك إلى استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم تجديد التأكيد على اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط".وأكد المتحدث أنه تم بحث سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/تفاصيل-لقاء-السيسي-والرئيس-القبرصي-في-بروكسل-1058825189.html
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مصر, أخبار مصر الآن, قبرص, العالم, العالم العربي

السيسي ورئيس قبرص يناقشان مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

16:22 GMT 05.07.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEKالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEK
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أكد الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، حرصه على تبادل وجهات النظر والتشاور مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في مصر، تلقى السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من أناستاسيادس، تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الرئيس القبرصي أعرب عن حرصه على تبادل وجهات النظر والتشاور مع السيسي تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التنسيق تجاه عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين.
وأكد السيسي من جانبه، بحسب بيان الرئاسة المصرية، اعتزاز مصر بمظاهر علاقات التعاون المتميزة مع قبرص وما تشهده من تطور إيجابي.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة محيط واحد، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
تفاصيل لقاء السيسي والرئيس القبرصي في بروكسل
18 فبراير, 16:27 GMT
وأشار السيسي إلى تطلع مصر إلى الارتقاء بمختلف جوانب ذلك التعاون البناء، لا سيما على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، وكذلك في مجال الطاقة، وذلك على نحو يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن "الاتصال تطرق كذلك إلى استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم تجديد التأكيد على اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط".
وأكد المتحدث أنه تم بحث سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.
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