https://arabic.sputniknews.com/20220705/العراق-يرصد-زيادة-لافتة-في-إصابات-كورونا-والسلطات-تسجل-أكثر-من-4500-حالة-خلال-24-ساعة-1064686396.html
العراق يرصد زيادة لافتة في إصابات كورونا والسلطات تسجل أكثر من 4500 حالة خلال 24 ساعة
العراق يرصد زيادة لافتة في إصابات كورونا والسلطات تسجل أكثر من 4500 حالة خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4698 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية في البلاد بزيادة بلغت أكثر من 1200 إصابة عن يوم... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
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بغداد – سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان للموقف الوبائي للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إن "مختبرات وزارة الصحة سجلت خلال 24 ساعة الماضية 4698 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي حالة وفاة، وتماثل 1426 حالة إصابة للشفاء".وأضافت أن "المجموع الكلي للإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة بلغ 2364453، المجموع الكلي للوفيات بلغ 25247، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي 2314087".وأمس الاثنين سجلت وزارة الصحة العراقية 3491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وقالت الوزارة، في بيان، إن "مختبرات وزارة الصحة سجلت الاثنين 3491 إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة إلى جانب تماثل 2354 حالة إصابة للشفاء".وشهد العراق خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا بأعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد فترة من الانخفاض في الإصابات والوفيات بالفيروس سجلت خلال الأشهر الماضية .وأعلنت وزارة الصحة العراقية ، في 20 يونيو/حزيران الماضي، دخول البلاد في موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد.وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه "من خلال متابعة فرق الرصد الوبائي لوزارة الصحة لآخر تطورات الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق، لوحظ أن هناك ارتفاعا ملحوظا في نسبة الحالات الموجبة من الفحوصات الكلية خلال الأيام الماضية، وكذلك زيادة في عدد حالات الرقود في المستشفيات مما يعني دخول العراق في موجة وبائية جديدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220507/العراق-يدرس-إلغاء-ما-تبقى-من-قيود-كورونا-1061956492.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, فيروس كورونا
العراق يرصد زيادة لافتة في إصابات كورونا والسلطات تسجل أكثر من 4500 حالة خلال 24 ساعة
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4698 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية في البلاد بزيادة بلغت أكثر من 1200 إصابة عن يوم أمس.
بغداد – سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان للموقف الوبائي للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إن "مختبرات وزارة الصحة سجلت خلال 24 ساعة الماضية 4698 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي حالة وفاة، وتماثل 1426 حالة إصابة للشفاء".
وأضافت أن "المجموع الكلي للإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة بلغ 2364453، المجموع الكلي للوفيات بلغ 25247، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي 2314087".
وأمس الاثنين سجلت وزارة الصحة العراقية 3491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "مختبرات وزارة الصحة سجلت الاثنين 3491 إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة إلى جانب تماثل 2354 حالة إصابة للشفاء".
وشهد العراق خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا بأعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد فترة من الانخفاض في الإصابات والوفيات بالفيروس سجلت خلال الأشهر الماضية .
وأعلنت وزارة الصحة العراقية ، في 20 يونيو/حزيران الماضي، دخول البلاد في موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه "من خلال متابعة فرق الرصد الوبائي لوزارة الصحة لآخر تطورات الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق، لوحظ أن هناك ارتفاعا ملحوظا في نسبة الحالات الموجبة من الفحوصات الكلية خلال الأيام الماضية، وكذلك زيادة في عدد حالات الرقود في المستشفيات مما يعني دخول العراق في موجة وبائية جديدة".